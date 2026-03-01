Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,32€. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,58 %.