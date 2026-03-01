Aktie kaufen oder verkaufen
Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,32€. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,58 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|10,00Euro
|-1,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|-21,49 %
|-
|RBC
|8,00EUR
|-21,49 %
|05.02.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|-1,86 %
|09.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|-21,49 %
|18.02.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|-1,86 %
|18.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|-21,49 %
|19.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|-21,49 %
|19.02.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|-1,86 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|9,00EUR
|-11,68 %
|19.02.2026
|UBS
|10,00EUR
|-1,86 %
|22.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|-21,49 %
|23.02.2026
|RBC
|8,00EUR
|-21,49 %
|23.02.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|-1,86 %
|23.02.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+7,95 %
|23.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|11,00EUR
|+7,95 %
|23.02.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|-1,86 %
|23.02.2026
|JPMORGAN
|9,00EUR
|-11,68 %
|23.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|11,00EUR
|+7,95 %
|25.02.2026
+0,37 %
+15,16 %
+12,67 %
+16,85 %
+47,65 %
+95,78 %
+29,77 %
+179,45 %
+61,75 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte