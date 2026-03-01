Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 320,91€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,63 %.
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|320,00Euro
|+42,22 %
|-
|BARCLAYS
|350,00EUR
|+55,56 %
|06.02.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|+55,56 %
|09.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|250,00EUR
|+11,11 %
|11.02.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|+55,56 %
|11.02.2026
|RBC
|320,00EUR
|+42,22 %
|11.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.02.2026
|BARCLAYS
|355,00EUR
|+57,78 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|+44,44 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|335,00EUR
|+48,89 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|+44,44 %
|17.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|250,00EUR
|+11,11 %
|18.02.2026
-6,79 %
-4,76 %
-13,55 %
-28,60 %
-20,91 %
+45,66 %
+78,36 %
+125,62 %
+270,16 %
