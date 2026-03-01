CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 113,20€. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,42 %.