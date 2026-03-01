Aktie kaufen oder verkaufen
CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 113,20€. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,42 %.
Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|116,00EUR
|+68,48 %
|03.02.2026
|BERENBERG
|115,00EUR
|+67,03 %
|06.02.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+59,77 %
|10.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00EUR
|+67,03 %
|19.02.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+59,77 %
|26.02.2026
+4,79 %
+4,70 %
-11,16 %
-20,27 %
-37,43 %
+5,88 %
+15,67 %
+103,72 %
+1.024,08 %
