Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fedex Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fedex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fedex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fedex Aktie beträgt 398,60€. Die Fedex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,00 %.