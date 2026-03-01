Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fedex Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Fedex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fedex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fedex Aktie beträgt 398,60€. Die Fedex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,00 %.
Analysten und Kursziele für die Fedex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|412,00US-Dollar
|+6,46 %
|-
|UBS
|412,00USD
|+6,46 %
|04.02.2026
|BARCLAYS
|450,00USD
|+16,28 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|294,00USD
|-24,03 %
|13.02.2026
|JEFFERIES
|425,00USD
|+9,82 %
|13.02.2026
