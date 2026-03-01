    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    Hensoldt: Rekordaufträge, starke Zahlen – Aktie bricht trotzdem ein

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    Hensoldt hat mit seinen Zahlen für 2025 ein zwiespältiges Bild geliefert: Operativ überzeugend, an der Börse vorerst enttäuschend. Der Spezialist für Sensor‑ und Elektroniksysteme meldete ein Umsatzwachstum von knapp zehn Prozent auf 2,46 Milliarden Euro – leicht unter dem Marktkonsens von 2,50 Milliarden. Gleichzeitig legte das bereinigte EBITDA um rund zwölf Prozent auf 452 Millionen Euro zu; die Marge stieg marginal von 18,1 auf 18,4 Prozent und übertraf damit interne Prognosen und Analystenerwartungen. Vorstandschef Oliver Doerre und CFO Christian Ladurner hoben vor allem den kräftigen Auftragsschub hervor: Der Auftragseingang kletterte um 62 Prozent auf Rekordniveau von 4,71 Milliarden Euro, der Auftragsbestand beträgt nun 8,83 Milliarden Euro und liefert laut Ladurner „hohe Planungssicherheit“. Die Dividende soll auf 0,55 Euro je Aktie steigen.

    Trotz dieser Fundamentaldaten reagierte der Markt kühl: Die Aktie gab vorbörslich um mehr als fünf Prozent nach. Marktteilnehmer sehen dafür mehrere Gründe. Die 2026‑Prognose von Hensoldt – ein Umsatzziel von rund 2,75 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBITDA‑Marge von 18,5–19,0 Prozent – wurde von Teilen des Marktes als konservativ bewertet. Hinzu kommen strukturelle Bremser: Engpässe bei elektronischen Bauteilen und anhaltende Personalengpässe behindern die Geschwindigkeit, mit der der Auftragsberg in Umsatz umgesetzt werden kann. Managementwechsel, Gewinnmitnahmen nach starken Kursanstiegen sowie Aktivitäten von Shortsellern verstärkten den Verkaufsdruck. Analysten‑Updates fielen zurückhaltend aus; Barclays bestätigte die Einstufung „Equal Weight“ mit einem Kursziel von 97 Euro und verwies darauf, dass der starke Auftragseingang das leicht schwächere Ergebnis kompensiere. Die DZ Bank hält ein höheres Szenario und nennt ein Kursziel von 104 Euro.

    Langfristig bleibt Hensoldt zentraler Ausrüster der europäischen Verteidigungsindustrie: Sensoren finden sich etwa im Eurofighter Typhoon und im Schützenpanzer Puma. Strategische Partnerschaften (unter anderem mit Herstellern von UAS‑/ISTAR‑Lösungen und Rheinmetall) sollen Produktlücken, etwa in der Flugkörper‑ und Drohnenabwehr, schließen und das Portfolio in Richtung KI‑unterstützter, vernetzter Systemlösungen erweitern. Damit könnten Skaleneffekte und Margenverbesserungen realisiert werden – vorausgesetzt, Lieferketten und Personalfragen lassen sich rasch entschärfen.

    Fazit: Hensoldt profitiert klar von der europäischen Aufrüstungswelle und weist solide Profitabilität auf. Kurzfristig hemmen operative Engpässe und hohe Erwartungen jedoch die Kursentwicklung. Entscheidend für Anleger ist nun, ob Management und Partner die Produktions‑ und Personalengpässe ausreichend zügig beheben, um das volle Potenzial des voluminösen Orderbuchs zu heben.



    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 74,75EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.




