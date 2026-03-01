    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Rheinmetall sichert Dänemark‑Deal: 5 Feldhospitäler stärken NATO‑Rolle

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall hat einen neuen Vertrag mit der dänischen Beschaffungsbehörde über die Lieferung von fünf Feldhospitälern geschlossen. Die Order, die nach Angaben der Rheinmetall Mobile Systeme GmbH Ende 2025 vereinbart und am Freitag der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, hat einen Auftragswert im mittleren zweistelligen Millionen‑Euro‑Bereich; die Auslieferung aller Systeme soll innerhalb von zwei Jahren erfolgen. Es handelt sich um drei containerbasierte Role‑2B‑Hospitäler, die im „aufgesetzten Betrieb“ auf Lkw eingesetzt werden, sowie zwei erweiterte Role‑2E‑Systeme. Teil des Lieferumfangs der Role‑2B‑Systeme ist zudem ein sogenanntes Forward Module in Zelten. Bei der Medizintechnik wies Rheinmetall darauf hin, dass Geräte installiert werden, die bereits im dänischen Sanitätsdienst eingeführt sind, um Interoperabilität und Nutzerakzeptanz zu sichern.

    Geschäftsführer Armin Krenn betonte die professionelle, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der dänischen Beschaffungsbehörde und den Anwendern und hob die einsatzorientierte Ausrichtung der Lösung hervor. Politisch und strategisch stärkt der Auftrag Rheinmetalls Rolle als Lieferant für NATO‑Partner, auch wenn es sich finanziell um ein vergleichsweise kleines Geschäft im Portfolio des Rüstungskonzerns handelt.

    Finanzseitig baut Rheinmetall auf weiter steigende Geschäfte: Für 2026 erwartet das Unternehmen ein potenzielles Auftragsvolumen von bis zu rund 80 Milliarden Euro, das insbesondere durch gepanzerte Fahrzeuge sowie Infanterie‑ und Marinesysteme gespeist werden soll. Langfristig peilt Rheinmetall an, bis 2030 einen globalen Umsatz von 40 Milliarden Euro zu erreichen — ein Ziel, das signifikante Zuwächse und eine anhaltend robuste Auftragslage voraussetzt. Am Freitag notierte die Aktie zu Handelsbeginn leicht im Minus (-0,30 Prozent) bei 1.670,50 Euro.

    Parallel zur Auftragsmeldung veröffentlichte Rheinmetall eine Mitteilung zur Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß §41 WpHG: Zum Stichtag 27.02.2026 beträgt die neue Gesamtzahl der Stimmrechte 46.516.641, davon keine Mehrstimmrechte; die Änderung steht im Zusammenhang mit der Ausgabe von Bezugsaktien am 26.02.2026.

    In einschlägigen Foren und Diskussionsplattformen wird die Entwicklung des Unternehmens kontrovers kommentiert: Neben Spekulationen über politische Implikationen von Investorenzusammensetzungen (Stark Defence / Peter Thiel) dominieren Anlegerdebatten über fundamentale Unternehmensdaten versus kurzfristige Charttechnik. Für das Management bleibt die Herausforderung, strategische Partnerschaften, operative Lieferfähigkeit und die Erreichung ambitionierter Umsatzziele miteinander in Einklang zu bringen.



    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 1.667EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
