Nvidia pulverisiert Zahlen – dennoch: Aktie zeigt nur verhaltenen Anstieg

Nvidia hat erneut die Markterwartungen deutlich übertroffen – und doch blieb die Reaktion an den Börsen verhalten. Für das vierte Geschäftsquartal meldete der Chiphersteller einen bereinigten Gewinn von 1,62 US‑Dollar je Aktie und einen Umsatz von 68,13 Milliarden US‑Dollar. Vor allem die Rechenzentrumssparte, in der Nvidias KI‑Chips dominieren, trug mit 62,3 Milliarden US‑Dollar ein Plus von rund 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei. Für das laufende Quartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von 78 Milliarden US‑Dollar in Aussicht und übertraf damit erneut die Analystenschätzungen.

Analysten zeigten sich beeindruckt: Morgan Stanley sprach von einem historischen Gewinnsprung in der Halbleiterbranche, UBS und mehrere Großbanken hoben ihre Kursziele an. Goldman Sachs bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 250 US‑Dollar, JPMorgan erhöhte das Ziel auf 265 US‑Dollar, die Deutsche Bank auf 220 US‑Dollar; einzelne Häuser wie Citigroup und Bernstein sehen sogar Potenzial bis zu 300 US‑Dollar. Gründe für den Optimismus sind neben dem starken Produktionshochlauf des neuen Grafikprozessors Blackwell auch Produkte in der Pipeline, etwa die Vera Rubin Rack‑Scale‑Systeme, die eine deutlich höhere Leistung pro Watt versprechen und als Katalysator für weiteres Wachstum gelten.