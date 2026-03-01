    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    Nvidia pulverisiert Zahlen – dennoch: Aktie zeigt nur verhaltenen Anstieg

    Foto: NVIDIA Corporation

    Nvidia hat erneut die Markterwartungen deutlich übertroffen – und doch blieb die Reaktion an den Börsen verhalten. Für das vierte Geschäftsquartal meldete der Chiphersteller einen bereinigten Gewinn von 1,62 US‑Dollar je Aktie und einen Umsatz von 68,13 Milliarden US‑Dollar. Vor allem die Rechenzentrumssparte, in der Nvidias KI‑Chips dominieren, trug mit 62,3 Milliarden US‑Dollar ein Plus von rund 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei. Für das laufende Quartal stellte das Unternehmen einen Umsatz von 78 Milliarden US‑Dollar in Aussicht und übertraf damit erneut die Analystenschätzungen.

    Analysten zeigten sich beeindruckt: Morgan Stanley sprach von einem historischen Gewinnsprung in der Halbleiterbranche, UBS und mehrere Großbanken hoben ihre Kursziele an. Goldman Sachs bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 250 US‑Dollar, JPMorgan erhöhte das Ziel auf 265 US‑Dollar, die Deutsche Bank auf 220 US‑Dollar; einzelne Häuser wie Citigroup und Bernstein sehen sogar Potenzial bis zu 300 US‑Dollar. Gründe für den Optimismus sind neben dem starken Produktionshochlauf des neuen Grafikprozessors Blackwell auch Produkte in der Pipeline, etwa die Vera Rubin Rack‑Scale‑Systeme, die eine deutlich höhere Leistung pro Watt versprechen und als Katalysator für weiteres Wachstum gelten.

    Trotz der starken Zahlen stieg die Nvidia‑Aktie vorbörslich nur moderat um unter 1 Prozent. Marktteilnehmer begründen die Zurückhaltung mit Zweifeln an der Nachhaltigkeit der aktuellen Investitionswelle in KI‑Infrastruktur. Kritiker fürchten, dass die außergewöhnlichen Ausgaben der Hyperscaler nicht dauerhaft anhalten oder dass Margen und Cashflows im Großkundenbereich unter Druck geraten könnten. Auch geopolitische Risiken, insbesondere die unklare Entwicklung im China‑Geschäft angesichts anhaltender Handels‑ und Exportrestriktionen, wurden als Risiko hervorgehoben.

    Neben institutionellen Zweifeln spiegelt sich in Forendiskussionen ebenfalls Skepsis: Privatmarkt‑Trader bringen Bewertungsfragen, Short‑Positionen und Bedenken zur Finanzierung großer strategischer Engagements vor. Solche Stimmen unterstreichen die Volatilität und die polarisierten Erwartungen rund um das Thema KI‑Disruption.

    Unterm Strich bleibt das Sentiment gespalten: Kurzfristig überzeugen die Zahlen nicht vollends, weil Anleger Nachhaltigkeit und geopolitische Risiken abwägen. Mittelfristig aber sehen viele Analysten Nvidias marktführende Stellung im KI‑Computing als tragfähige Basis für weiteres Wachstum. Die Bewertung bleibt hoch, weshalb künftige Nachrichten zur Nachfrageentwicklung, Produktdurchdringung und dem China‑Geschäft den Kurs weiterhin stark beeinflussen dürften.



    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 177,2EUR auf Nasdaq (28. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
