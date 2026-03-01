Aixtron‑Rallye trotz vorsichtigem Ausblick – Analysten treiben Kurs

Für 2026 gibt Vorstandschef Felix Grawert einen vorsichtigen Zielkorridor von rund 520 Mio. Euro Umsatz ±30 Mio. vor; Analysten liegen im Schnitt bei 532,5 Mio. Euro. Als operative Zielgröße nennt das Management eine EBIT‑Marge von etwa 16 bis 19 Prozent. Aixtron rechnet für das erste Quartal mit Erlösen von circa 65 Mio. Euro und plant weitere Kostensenkungen, unter anderem durch einen Personalabbau am Stammsitz in Herzogenrath. Die Restrukturierungskosten werden in der Prognose bereits berücksichtigt und mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag beziffert.

Die Aktie des MDax‑Unternehmens Aixtron legt eine überraschend starke Rallye hin, obwohl das Management einen zurückhaltenden Ausblick gibt. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete der Hersteller von Anlagen zur Produktion von Halbleiterbauelementen einen Umsatz von 556,6 Mio. Euro – ein Rückgang von zwölf Prozent gegenüber 2024, jedoch leicht über dem Marktmedian von 545 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) schrumpfte auf 100,3 Mio. Euro, der Jahresüberschuss auf 85,3 Mio. Euro; beides deutlich geringer als im Vorjahr. Trotz des Margendrucks will das Unternehmen die Dividende stabil bei 0,15 Euro je Aktie halten.

Treibender Faktor der positiven Kursreaktion sind die Einschätzungen großer Institute: Jefferies hat das Kursziel auf 30,30 Euro erhöht (Buy), JPMorgan auf 31,00 Euro (Overweight) und Barclays auf 27,00 Euro (Overweight). Analysten wie Om Bakhda (Jefferies) und Craig McDowell (JPMorgan) betonen, dass eine konservative Prognosesetzung und die anhaltende Stärke in der Optoelektronik den Titel stützen. Insbesondere Laserlösungen für die Datenkommunikation in KI‑Rechenzentren sorgen für Nachfrageimpulse; hier sieht Aixtron das größte Wachstumspotenzial.

Die Perspektiven in anderen Segmenten sind heterogen: Für GaN‑basierte Leistungselektronik erwarten Marktbeobachter moderate Zuwächse, während die Nachfrage nach Siliziumkarbid (SiC) aufgrund erheblicher Überkapazitäten voraussichtlich schwach bleibt. Debatten in Fachforen und Forschungsberichten zu 2D‑Materialien und möglichen Großkunden‑Wechseln auf 300‑mm‑GaN‑Fabs nähren mittelfristige Hoffnungen, sind aber bislang spekulativ.

Fazit: Aixtron verbindet Substanz – positive Cashflows und eine stabile Dividende – mit strukturellem Exposure zu wachstumsstarken Optoelektronikmärkten. Die Aktienrallye spiegelt vor allem Analystenoptimismus wider; fundamentale Risiken wie die anhaltend schwache Gesamtnachfrage, Overcapacity in Teilmärkten und Unsicherheiten bei Kapazitätserweiterungen bleiben jedoch bestehen. Anleger sollten zwischen kurzfristiger Momentum‑Rallye und mittelfristiger operativer Re‑Rating‑Chance differenzieren.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,52 % und einem Kurs von 27,15EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.