Freenet stürzt ab: Dividende steigt, Integration und Refinanzierung drücken

Die Quartalszahlen 2025 fielen enttäuschend aus: Der Umsatz sank um 1,5 Prozent, bereinigtes EBITDA und Free Cashflow blieben leicht hinter dem Vorjahr zurück. Die Nachricht löste an der Börse einen Kursrutsch von 8,9 Prozent auf 27,84 Euro aus, womit die Aktie aus ihrer kurzfristigen Konsolidierungszone fiel. Analysten verweisen auf mehrere Belastungsfaktoren: Einmalige Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Mobilezone Deutschland, Refinanzierungsbedarf nach dem Kauf (Kaufpreis rund 230 Mio. Euro; Fälligkeit von Finanzschulden 2025: etwa 192 Mio. Euro) sowie höhere sonstige Transaktionskosten und Abfindungen. Insgesamt wurden Einmalbelastungen von mehreren Millionen Euro, darunter etwa 9,2 Mio. Euro für Vorstandsabfindungen (LTIPs), berichtet.

Die Analysten der Deutschen Bank haben das Kursziel für Freenet von 36,70 auf 34,80 Euro reduziert, die Kaufempfehlung („Buy“) aber aufrechterhalten. Grund seien neben einem Sondereffekt und höheren Marketingaufwendungen leicht unter den Konsens geratenen Eckdaten; der Ausblick für 2026 könnte den Konsens etwas drücken, zugleich seien die mittelfristigen Ziele für 2028 angehoben worden.

Freenet erhöht dennoch die Dividende für 2025 um zehn Cent auf 2,07 Euro und kündigt für 2026 bis 2028 eine Mindestdividende von 2,00 Euro oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses an. Positive Perspektiven erwarten Beobachter vor allem durch operative Hebel nach Integration von Mobilezone, mögliche Einsparungen bei Doppelstrukturen und das Wachstumsgeschäft rund um waipu.tv und Media Broadcast. Waipu.tv habe 2025 seine Profitabilität deutlich verbessert; das adj. EBITDA stieg signifikant und für 2028 werden ambitionierte Ziele von bis zu 120 Mio. Euro angepeilt.

Risiken bleiben: Kurzfristig belasten Refinanzierungsaufwand, Dividendenzahlungen und fällige Schulden die Liquidität; ohne zusätzliche Mittel (etwa aus dem erwarteten Ceconomy-Verkauf oder einer Brückenfinanzierung) ist Belastungsdruck zu erwarten. Ein IPO von waipu.tv könnte die Verschuldung deutlich lindern. Marktreaktionen werden stark von der Frage abhängen, wie überzeugend Management und Analysten die Integrationsstrategie, die Cashflow-Planung und die Pfade zu steigender Profitabilität darstellen. Kurzfristig dominieren Unsicherheit und Bewertungsrisiken, mittelfristig bleibt die Wachstumsstory intakt – sofern Synergien planmäßig gehoben werden.

Zusätzlich hatten UBS-Analysten bereits zuvor vor kurzfristigen Risiken und langfristigen Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz gewarnt, was die Vulnerabilität des Telekommunikationssegments gegenüber technologischen Umwälzungen unterstreicht. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob die aktuelle Bewertung die kurzfristigen Integrationseffekte bereits fair diskontiert oder ob weitere Abschläge möglich sind. Dividendenstärke und operative Assets wie waipu.tv sprechen für Stabilität, während Refinanzierungsfragen, mögliche Kapitalmaßnahmen und die Glaubwürdigkeit der Managementprognosen kurzfristig die Volatilität anheizen können. Entscheidend bleibt das Urteil der Analysten nach der bevorstehenden Konferenz. Kurzfristig bieten Rücksetzer Einstiegsgelegenheiten für dividendenorientierte und langfristig orientierte Anleger jetzt.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 27,70EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.