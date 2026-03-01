Deutsche Telekom: Buy-Bestätigungen, 1,00 € Dividende & HV am 1.4.

Parallel zur Analystenbestätigung hat die Deutsche Telekom die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung für den 1. April 2026 in Bonn veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns von rund 27,95 Mrd. Euro vor: Eine Dividende von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt rund 4,83 Mrd. Euro) sowie ein Vortrag des Restbetrags von rund 23,12 Mrd. Euro. Die Dividende soll am 8. April 2026 fällig werden und wird nach Angaben der Gesellschaft aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet, sodass inländische Aktionäre nach derzeitiger Auffassung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer bzw. Solidaritätszuschlag auskommen.

Deutsche Telekom steht weiter im Fokus von Analysten und Aktionären: Sowohl Deutsche Bank Research als auch Goldman Sachs bestätigten nach Vorlage des Geschäftsberichts ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Die Deutsche Bank beließ das Kursziel bei 42 Euro und bewertete das vierte Quartal sowie den Ausblick für 2026 als im Rahmen der Erwartungen; besonders hervorgehoben wurde eine "ermutigende Belebung" des deutschen Geschäfts. Goldman Sachs bestätigte das Rating "Buy" mit einem Ziel von 40 Euro und sieht die anhaltende Neubewertung vor allem durch die US-Tochter T‑Mobile US gestützt; der Bericht zeige zudem die Stabilität des Geschäfts außerhalb der USA.

Wesentliche Tagesordnungspunkte der HV umfassen zudem die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung von Deloitte als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für 2026 sowie die vorgesehene Bestellung desselben Hauses als Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor dem Hintergrund der CSRD-Regelungen. Zur Wahl für den Aufsichtsrat schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vier Kandidaten vor, darunter Dr. Frank Appel und Stefan B. Wintels; die vorgeschlagenen Kandidaten sollen für rund vier Jahre gewählt werden.

Finanz- und Strukturthemen: Vorstand und Aufsichtsrat beantragen die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 (Ermächtigung bis 31. März 2031 zur Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3,767 Mrd. Euro). Ferner ist eine Satzungsänderung zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung vorgesehen: Die feste jährliche Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll auf 115.000 Euro steigen, ergänzt um erhöhte Ausschussvergütungen. Ebenfalls zur Abstimmung steht die Einführung einer Gerichtsstandsklausel zum Sitz der Gesellschaft.

Organisatorisch weist die Einladung auf Fristen hin: Anmeldeschluss zur HV ist der 29. März 2026 (24:00 MESZ); Briefwahl und Vollmachten sind vorgesehen, die Versammlung wird öffentlich im Internet übertragen. Insgesamt kombiniert die Einladung Aktionärsfragen zu Kapitalverwendung und Governance mit strategischen Weichenstellungen vor dem Hintergrund der bestätigten Analystenoptimismen.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 33,95EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.