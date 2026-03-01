Hypoport mit vorläufigem Aufschwung: EBIT‑Ziel 2026 bis 55 Mio.

Für 2025 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von rund 603 Millionen Euro nach 561 Millionen im Jahr 2024; der Rohertrag soll auf etwa 266 Millionen Euro (2024: 241 Mio.) wachsen. Das EBIT wird mit circa 33 Millionen Euro beziffert und hat sich damit gegenüber 2024 (18 Mio.) nahezu verdoppelt und die Markterwartungen leicht übertroffen. Treiber dieser Entwicklung war insbesondere das Segment Real Estate & Mortgage Platforms, das seine Umsätze auf rund 460 Millionen Euro steigerte, den Rohertrag auf etwa 160 Millionen und das Segment-EBIT auf rund 42 Millionen Euro. Die Plattform Europace, die Bau- und Wohnimmobilienkredite vermittelt, profitierte von einer spürbaren Belebung im privaten Finanzierungsmarkt.

Hypoport setzt zu einer erneuten Gewinnwende an: Der Berliner Finanzdienstleister hat vorläufige, noch nicht testierte Zahlen für 2025 vorgelegt und eine optimistische Prognose für 2026 angekündigt. Kernbotschaft: Das operative Ergebnis (EBIT) soll im laufenden Geschäftsjahr 2026 auf eine Spanne von 40 bis 55 Millionen Euro steigen. Die Bandbreite liegt in der Mitte nahe der Analystenerwartungen und signalisiert eine deutliche Fortsetzung des Erholungskurses nach dem Krisenjahr zuvor.

Bei den weiteren Segmenten präsentierten sich die Financing Platforms stabil (Umsatz ~80 Mio., Rohertrag ~70 Mio., EBIT ~7 Mio.), während Insurance Platforms leichte Rückgänge bei Umsatz und EBIT auswiesen (Umsatz ~63 Mio.; EBIT ~0 Mio.). Insgesamt begründet der Konzernanstieg von Umsatz und Ertrag vor allem die Erholung in der privaten Immobilienfinanzierung.

Die Börse reagierte positiv: Die Aktie legte im frühen Handel um rund sieben bis acht Prozent zu, nachdem sie seit Jahresbeginn erheblich an Wert verloren hatte — in diesem Jahr gut ein Viertel, über zwölf Monate sogar mehr als die Hälfte. Hintergrund für die jüngsten Schwankungen waren Rückgänge der Kreditnachfrage auf Europace im vierten Quartal, die das Management jedoch als Normalisierung des Marktes einstuft.

Wichtig zu beachten ist, dass die kommunizierten Zahlen vorläufig sind und noch der Prüfung durch Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat bedürfen. Hypoport will die detaillierten Ergebnisse am 16. März und den Geschäftsbericht am 30. März 2026 veröffentlichen. Analysten sehen in der Prognosespanne für 2026 einen realistisches Zielbild, doch bleibt die weitere Entwicklung der Immobilienfinanzierungsnachfrage sowie makroökonomische Einflüsse entscheidend für die Nachhaltigkeit der Erholung.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,39 % und einem Kurs von 92,00EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.