Saint-Gobain erhöht Dividende - setzt auf 15%-Marge bis 2026

Saint‑Gobain hat das Geschäftsjahr 2025 mit eher gemischten Kennziffern abgeschlossen: Der Konzernumsatz sank leicht um 0,2 Prozent auf rund 46,5 Milliarden Euro, das EBITDA blieb mit 7,2 Milliarden Euro nahezu unverändert, und das operative Ergebnis (EBIT) fiel marginal um 0,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Die operative Marge verharrte bei 11,4 Prozent. Unterm Strich stieg der Gewinn um 1,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, blieb damit jedoch etwas unter dem Marktkonsens. Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividendenerhöhung um zehn Cent auf 2,30 Euro je Aktie vor – ein Signal an die Kapitalmärkte, das Vertrauen in das Geschäftsmodell zu signalisieren.

Die Quartals- und Jahreszahlen kamen in etwa im Rahmen der Erwartungshaltung der Analysten an; an den Börsen führte dies dennoch zu einer leicht negativen Reaktion, die Aktie verlor zeitweise rund 1,5 Prozent. Die unmittelbaren Analystenreaktionen sind differenziert: Jefferies bestätigte ihre „Buy“-Einstufung mit einem Kursziel von 140 Euro und sieht den bestätigten Profitabilitätsausblick für 2026 positiv. Berenberg behält ebenfalls ein konstruktives Urteil, kappte aber das Ziel von 110 auf 105 Euro und verweist auf eine mögliche Erholung der Endmärkte sowie auf Fortschritte beim Portfolioumbau. RBC senkte das Kursziel moderat von 96 auf 93 Euro und verwies auf wetterbedingte Gegenwinde im ersten Quartal – heftige Regenfälle in Frankreich und Stürme in den USA –, erwartet aber Verbesserungen in den kommenden Monaten.