Lufthansa am Limit: Nahost-Ausfälle, Flughafen-Chaos und Streikgefahr

Angesichts einer Eskalation im Nahen Osten und interner Probleme beim Flugbetrieb steht die Lufthansa-Gruppe an mehreren Fronten unter Druck. Die Airline hat auf Sicherheitsbedenken reagiert und bis einschließlich 7. März Verbindungen in Richtung Naher Osten ausgesetzt; betroffen sind Ziele wie Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil und Teheran, zudem werden die Lufträume über Israel, Libanon, Jordanien, Irak und Iran nicht genutzt. Auch Verbindungen nach Dubai und Abu Dhabi fielen kurzfristig aus. Lufthansa bietet betroffenen Passagieren kostenfreie Umbuchungen oder Erstattungen an und betont, Sicherheit für Passagiere und Crew habe oberste Priorität. Für Anleger und Marktbeobachter bedeuten solche Routenstreichungen unmittelbare Einnahmeausfälle, höhere Umsteige- und Opportunitätskosten sowie potenziell steigende Versicherungskosten bei längeren geopolitischen Spannungen.

Parallel dazu sorgt ein Vorfall am Flughafen München für zusätzlichen Reputations- und Koordinationsdruck: Rund 600 Passagiere mussten nach starkem Schneefall in sechs Maschinen ausharren, weil Buskapazitäten fehlten und offenbar die Flughafenfeuerwehr nicht alarmiert wurde. Kritik kommt sowohl von der Feuerwehr-Gewerkschaft als auch vom Flughafenvorstand und der Lufthansa-Führung, die Fehler eingestanden und eine gemeinsame Aufklärung sowie klare Eskalationsvorgaben angekündigt haben. Die Staatsanwaltschaft Landshut prüft einen Polizeibericht; rechtliche und regulatorische Nachspiele sowie mögliche Schadensersatzansprüche könnten zusätzliche Kosten und Imageverlust nach sich ziehen.