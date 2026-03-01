    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lufthansa am Limit: Nahost-Ausfälle, Flughafen-Chaos und Streikgefahr

    Lufthansa am Limit: Nahost-Ausfälle, Flughafen-Chaos und Streikgefahr
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Angesichts einer Eskalation im Nahen Osten und interner Probleme beim Flugbetrieb steht die Lufthansa-Gruppe an mehreren Fronten unter Druck. Die Airline hat auf Sicherheitsbedenken reagiert und bis einschließlich 7. März Verbindungen in Richtung Naher Osten ausgesetzt; betroffen sind Ziele wie Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil und Teheran, zudem werden die Lufträume über Israel, Libanon, Jordanien, Irak und Iran nicht genutzt. Auch Verbindungen nach Dubai und Abu Dhabi fielen kurzfristig aus. Lufthansa bietet betroffenen Passagieren kostenfreie Umbuchungen oder Erstattungen an und betont, Sicherheit für Passagiere und Crew habe oberste Priorität. Für Anleger und Marktbeobachter bedeuten solche Routenstreichungen unmittelbare Einnahmeausfälle, höhere Umsteige- und Opportunitätskosten sowie potenziell steigende Versicherungskosten bei längeren geopolitischen Spannungen.

    Parallel dazu sorgt ein Vorfall am Flughafen München für zusätzlichen Reputations- und Koordinationsdruck: Rund 600 Passagiere mussten nach starkem Schneefall in sechs Maschinen ausharren, weil Buskapazitäten fehlten und offenbar die Flughafenfeuerwehr nicht alarmiert wurde. Kritik kommt sowohl von der Feuerwehr-Gewerkschaft als auch vom Flughafenvorstand und der Lufthansa-Führung, die Fehler eingestanden und eine gemeinsame Aufklärung sowie klare Eskalationsvorgaben angekündigt haben. Die Staatsanwaltschaft Landshut prüft einen Polizeibericht; rechtliche und regulatorische Nachspiele sowie mögliche Schadensersatzansprüche könnten zusätzliche Kosten und Imageverlust nach sich ziehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,41€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,58€
    Basispreis
    0,66
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Arbeitsrechtlich bleibt die Lage angespannt: Bei der Tochter Lufthansa Cityline stimmten 99 Prozent der Teilnehmer einer Urabstimmung der Vereinigung Cockpit für Streikbereitschaft; die Beteiligung lag bei 95 Prozent. Die VC fordert für 2024–2026 jährliche Lohnanpassungen von jeweils 3,3 Prozent und kritisiert zugleich Konzernstrategien, die neue Töchter zur Umgehung bestehender Konditionen nutzten. Bei der Kerngesellschaft stehen Betriebsrententhemen im Mittelpunkt. Lufthansa schlug kostenneutrale Reformen sowie einen externen Moderator vor, doch bislang sind Verhandlungen ergebnisoffen. Angesichts bereits erfolgter Ausfälle (mehr als 800 Flüge bei einem früheren Streik) drohen koordinierte Aktionen mit substantiellen operativen Störungen und finanziellen Folgen.

    Fazit: Lufthansa sieht sich einer Dreifachbelastung gegenüber – geopolitisch bedingte Netzrestrukturierungen, operative Mängel am Heimatdrehkreuz und anhaltende Tarifkonflikte. Kurzfristig sind Umsatzausfälle, höhere Kosten und reputationsbezogene Risiken zu erwarten; mittelfristig werden Stabilität in den Betriebsabläufen, klare Notfallprozeduren und ein verhandelbarer tariflicher Kompromiss entscheidend sein, um weitere Störungen und Marktwertverluste zu verhindern.



    Deutsche Lufthansa

    -3,63 %
    -0,90 %
    +6,43 %
    +14,62 %
    +37,88 %
    -2,63 %
    +5,79 %
    -1,13 %
    +98,25 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 9,038EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lufthansa am Limit: Nahost-Ausfälle, Flughafen-Chaos und Streikgefahr Angesichts einer Eskalation im Nahen Osten und interner Probleme beim Flugbetrieb steht die Lufthansa-Gruppe an mehreren Fronten unter Druck. Die Airline hat auf Sicherheitsbedenken reagiert und bis einschließlich 7. März Verbindungen in Richtung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     