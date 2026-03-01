Kion setzt trotz Rückschlag auf zweistellige Marge bis 2027 – Risiko bleibt

Hintergrund ist ein Rückschlag im vergangenen Jahr: Die bereinigte EBIT-Marge verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf sieben Prozent. Kion verweist dennoch im aktuellen Geschäftsbericht auf die Zielvorgabe für 2027 – und zwar sowohl für das klassische Stapler- und Flurförderzeuggeschäft als auch für das wachsende Segment rund um Automationslösungen und Software für Lagerlogistik. Harm relativierte jedoch die Zeithorizonte: Im Staplergeschäft sei eine zweistellige Marge „nicht sicher, aber möglich“ bereits im laufenden Jahr, im Automationsgeschäft hänge vieles von der Geschwindigkeit ab, mit der Auftragseingänge in Umsätze umgewandelt werden.

Kion hält trotz Marktzweifeln an seinem Margenziel fest und setzt auf strukturelle Erholung in beiden Geschäftsbereichen. Finanzchef Christian Harm bekräftigte, das Management strebe weiterhin bis Ende 2027 eine bereinigte operative Marge im zweistelligen Prozentbereich an. „Unsere Pipeline gibt es auf jeden Fall her, dieses Ziel zu erreichen“, sagte Harm und zeigte sich unbeirrt von der Skepsis externer Analysten, die bislang nicht davon ausgehen, dass Kion diesen Sprung schafft.

Ein strukturelles Hindernis sind noch laufende, unrentablere Altprojekte im Automationsbereich. Kion erwartet, dass mindestens zwei dieser Projekte 2027 noch die Profitabilität belasten werden. Das betont, dass Übergangs- und Umsetzungsrisiken vorhanden sind, die das Erreichen der ambitionierten Marge verzögern oder abschwächen könnten. Anleger und Beobachter sollten daher die Entwicklung der Auftragspipeline, die Auslieferungs- und Implementierungsraten sowie das Management der Altprojekte genau verfolgen.

Die Kapitalmarktseite zeigt sich geteilter: Die Großbank UBS bestätigte nach Vorlage der Quartalszahlen ihre Kaufempfehlung („Buy“) und beließ das Kursziel bei 79 Euro. Analyst Sven Weier hob hervor, dass Kion im vierten Quartal die Erwartungen „mehr oder weniger“ erfüllt habe; den Ausblick halte er jedoch für zu vorsichtig – das vom Unternehmen genannte operative Ergebnis liege rund sechs Prozent unter UBS-Erwartungen. Weier wertet die Kursreaktion als Kaufgelegenheit und rechnet damit, dass sich staatliche Fördermaßnahmen in Deutschland 2026 stärker auf Kions Geschäft auswirken könnten als vom Konzern eingeschätzt.

Fazit: Kion verfolgt weiterhin ein ambitioniertes Profitabilitätsziel, stützt sich auf eine starke Produkt- und Projektpipeline, steht aber vor realen Umsetzungsrisiken durch Altprojekte und einer vorsichtigen Unternehmensprognose. Kurzfristig geben Analystenabweichungen und die Umsetzungseffekte den Ton an; mittelfristig bleibt das Erreichen der zweistelligen Marge eine zentrale Bewertungsfrage.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 57,70EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.