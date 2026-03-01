Kurzfristiger Höhenflug: UBS überschreitet 5% – fällt binnen 24 Std.

Konkret meldete UBS am 24. Februar einen Gesamtstimmrechtsanteil von 5,73 % an der SUSS MicroTec (Grundkapital/Stimmberechtigte Aktien: 19.115.538). Dieser setzt sich zusammen aus 1,65 % zugerechneten Stimmrechten (§§ 33, 34 WpHG) und Instrumenten im Umfang von 4,07 %. Die Instrumente gliedern sich in kurzfristige Nutzungsrechte/Wertpapierleihe (insgesamt rund 86.382 Aktien; 0,45 %) sowie einen Basket‑Swap mit einem Bezugsvolumen von 692.128 Aktien (3,62 %), der vom 28.05.2026 bis 23.08.2028 läuft und bar abgerechnet wird.

Die UBS Group AG hat innerhalb von zwei Tagen Veränderungen bei ihren Stimmrechtsanteilen an der SUSS MicroTec SE gemeldet. Nach zwei Stimmrechtsmitteilungen, die SUSS MicroTec am 26. Februar 2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht hat, stieg der konsolidierte Anteil der UBS-Gruppe am 24. Februar vorübergehend über die 5‑Prozent‑Schwelle und sank am 25. Februar wieder darunter.

Bereits am folgenden Tag, 25. Februar, meldete UBS einen Rückgang auf insgesamt 4,79 %. Die zugerechneten Stimmrechte fielen dabei auf 0,73 % (140.466 Aktien), die Instrumentenpositionen erreichten zusammen 4,06 % (davon Basket‑Swaps 681.035 Aktien; 3,56 %, sowie Nutzungsrechte/Wertpapierleihe 94.845 Aktien; 0,50 %). Als Grund der Meldungen ist in beiden Fällen der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten angegeben.

Die Berichte zeigen, dass der überwiegende Teil der gemeldeten wirtschaftlichen Stellung der UBS in derivativen Konstrukten liegt – insbesondere Basket‑Swaps – sowie in Positionen aus Wertpapierleihe. Solche Instrumente können kurzfristig zu Schwankungen der meldepflichtigen Gesamtquote führen, ohne dass sich die direkte Aktienhaltung substantiell verändert. Die UBS weist in den Mitteilungen zudem darauf hin, dass sie weder beherrscht noch beherrschend ist in Bezug auf Tochtergesellschaften, denen Stimmrechte der SUSS MicroTec zugerechnet würden.

Für Aktionäre und Marktteilnehmer sind solche kurzfristigen Überschreitungen relevant, weil sie Händler, Indexanbieter und Governance‑Beobachter auf mögliche Änderungen in der Eigentümerstruktur aufmerksam machen. Ein nachhaltiger Einfluss auf die Unternehmensführung von SUSS MicroTec erscheint aus den Mitteilungen allerdings nicht belegt; die Veränderungen haben vor allem technisches bzw. handelsbasiertes Profil (Derivate, Leihgeschäfte).

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 54,40EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.