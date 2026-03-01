    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kurzfristiger Höhenflug: UBS überschreitet 5% – fällt binnen 24 Std.

    Kurzfristiger Höhenflug: UBS überschreitet 5% – fällt binnen 24 Std.
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    UBS überschreitet Schwelle – und fällt binnen 24 Stunden wieder darunter

    Die UBS Group AG hat innerhalb von zwei Tagen Veränderungen bei ihren Stimmrechtsanteilen an der SUSS MicroTec SE gemeldet. Nach zwei Stimmrechtsmitteilungen, die SUSS MicroTec am 26. Februar 2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht hat, stieg der konsolidierte Anteil der UBS-Gruppe am 24. Februar vorübergehend über die 5‑Prozent‑Schwelle und sank am 25. Februar wieder darunter.

    Konkret meldete UBS am 24. Februar einen Gesamtstimmrechtsanteil von 5,73 % an der SUSS MicroTec (Grundkapital/Stimmberechtigte Aktien: 19.115.538). Dieser setzt sich zusammen aus 1,65 % zugerechneten Stimmrechten (§§ 33, 34 WpHG) und Instrumenten im Umfang von 4,07 %. Die Instrumente gliedern sich in kurzfristige Nutzungsrechte/Wertpapierleihe (insgesamt rund 86.382 Aktien; 0,45 %) sowie einen Basket‑Swap mit einem Bezugsvolumen von 692.128 Aktien (3,62 %), der vom 28.05.2026 bis 23.08.2028 läuft und bar abgerechnet wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Short
    59,84€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 8,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46,50€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 6,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bereits am folgenden Tag, 25. Februar, meldete UBS einen Rückgang auf insgesamt 4,79 %. Die zugerechneten Stimmrechte fielen dabei auf 0,73 % (140.466 Aktien), die Instrumentenpositionen erreichten zusammen 4,06 % (davon Basket‑Swaps 681.035 Aktien; 3,56 %, sowie Nutzungsrechte/Wertpapierleihe 94.845 Aktien; 0,50 %). Als Grund der Meldungen ist in beiden Fällen der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten angegeben.

    Die Berichte zeigen, dass der überwiegende Teil der gemeldeten wirtschaftlichen Stellung der UBS in derivativen Konstrukten liegt – insbesondere Basket‑Swaps – sowie in Positionen aus Wertpapierleihe. Solche Instrumente können kurzfristig zu Schwankungen der meldepflichtigen Gesamtquote führen, ohne dass sich die direkte Aktienhaltung substantiell verändert. Die UBS weist in den Mitteilungen zudem darauf hin, dass sie weder beherrscht noch beherrschend ist in Bezug auf Tochtergesellschaften, denen Stimmrechte der SUSS MicroTec zugerechnet würden.

    Für Aktionäre und Marktteilnehmer sind solche kurzfristigen Überschreitungen relevant, weil sie Händler, Indexanbieter und Governance‑Beobachter auf mögliche Änderungen in der Eigentümerstruktur aufmerksam machen. Ein nachhaltiger Einfluss auf die Unternehmensführung von SUSS MicroTec erscheint aus den Mitteilungen allerdings nicht belegt; die Veränderungen haben vor allem technisches bzw. handelsbasiertes Profil (Derivate, Leihgeschäfte).



    SUESS MicroTec

    +2,45 %
    +13,46 %
    +14,39 %
    +70,85 %
    +40,38 %
    +155,45 %
    +125,91 %
    +527,98 %
    +122,49 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 54,40EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kurzfristiger Höhenflug: UBS überschreitet 5% – fällt binnen 24 Std. UBS überschreitet Schwelle – und fällt binnen 24 Stunden wieder darunter Die UBS Group AG hat innerhalb von zwei Tagen Veränderungen bei ihren Stimmrechtsanteilen an der SUSS MicroTec SE gemeldet. Nach zwei Stimmrechtsmitteilungen, die SUSS MicroTec …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     