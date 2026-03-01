Delivery Hero im Sturzflug: Spin-offs, Gerichtsschock und Cashflow Soll ich noch weitere Varianten anbieten?

Analysten werteten die vorgelegten Zahlen als durchwachsen. Annick Maas von Bernstein Research hob positives beim freien Finanzmittelfluss und die Rückkehr von Wachstum im Asien-Geschäft hervor, bemängelte aber, dass der Umsatz im Schlussquartal leicht hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch Andrew Ross von Barclays sprach von einem eher mauen vierten Quartal. Vor diesem Hintergrund beließen beide Häuser ihre positiven Einstufungen mit Kurszielen von 38 beziehungsweise 39,40 Euro.

Die Aktie von Delivery Hero zeigte am Freitag nach Vorlage der Geschäftszahlen starke Schwankungen und blieb unter Druck. Nach einem Tagesminus von mehr als acht Prozent am frühen Nachmittag konnten die Verluste zwar zeitweise aufgeholt werden, am Handelsschluss standen die Papiere jedoch weiterhin tiefer und zählten zu den Schlusslichtern im MDax. Der Kurs pendelte in der Berichtsphase um die viel diskutierte Marke von 20 Euro.

Monique Pollard von Citigroup nannte den Zwischenbericht enttäuschend und verwies darauf, dass das Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben habe – ein Schritt, den sie erst mit dem Jahresbericht Ende März erwartet. Die Telefonkonferenz am Nachmittag rückte damit in den Fokus: JPMorgan-Analyst Marcus Diebel zog ein ermutigendes Fazit zur Geschäftsdynamik, betonte allerdings, dass mögliche Abspaltungen von Geschäftsbereichen derzeit der wichtigste Kurstreiber seien.

Über die operativen Kennzahlen hinaus wird die Aktie stark von strategischen Fragen und externen Einflüssen geprägt. Ein jüngster Rückschlag in einem italienischen Gerichtsverfahren belastete die Stimmung, während zuvor Hoffnungen auf die Ausgliederung oder Veräußerung einzelner Geschäftsaktivitäten kursierten. Bereits im Dezember hatte Delivery Hero in einem Schreiben an Aktionäre die Unzufriedenheit mit der Bewertung beklagt und eine Prüfung strategischer Optionen angekündigt. Zugleich hatten institutionelle Investoren begonnen, verstärkt Druck auf das Management auszuüben.

Die Kombination aus moderatem Umsatzwachstum, verbesserten Cashflows und offenem strategischem Ausblick sorgt für gemischte Reaktionen am Markt. Kurzfristig dominieren Gewinnmitnahmen und Unsicherheiten über künftige Kapitalmaßnahmen; mittelfristig könnten klare Signale zu möglichen Teilverkäufen oder einer Neuausrichtung den Kurs wieder stützen. Anleger dürften insbesondere auf den vollständigen Jahresbericht und weitere Aussagen des Managements zu konkreten Wertschöpfungsplänen achten.

Marktbeobachter betonen, dass der freie Cashflow und das wiedererstarkte Asiengeschäft kurzfristig als Stabilisatoren dienen könnten. Gleichwohl bleibt die Bewertungsempfindlichkeit hoch, weil Anleger auf konkrete Hinweise zur Kapitalallokation warten — etwa Rückkaufprogramme, Dividenden oder gezielte Verkäufe von Tochtergesellschaften. JPMorgan sieht trotz der kurzfristigen Volatilität die operative Dynamik intakt, hält mögliche Abspaltungsankündigungen jedoch für den bestimmenden Treiber. Entscheidend für die Trendwende dürften klare Zeitpläne und verbindliche Zusagen im vollständigen Jahresbericht Ende März sein. Bis dahin dürften Nachrichtenticker und Quartalszahlen die Volatilität bestimmen und Anlegerreaktionen weiter anfachen.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 19,66EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.