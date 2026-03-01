Skoda wird Batterie-Macht: Neue Halle produziert 335.000 Systeme/Jahr

Technisch setzt die neue Halle auf die Cell-to-Pack-Architektur, bei der Zellen ohne den Zwischenschritt über Module direkt in das Akkupaket integriert werden. Diese Bauweise verspricht laut Skoda längere Lebensdauer, einfachere Fertigungsprozesse und geringere Kosten. Auf hohe Effizienz zielt auch die Automatisierung: 131 Industrieroboter sollen eine Taktzeit von nur 60 Sekunden pro Batteriesystem ermöglichen. Politische Prominenz zur Eröffnung – darunter der tschechische Regierungschef Andrej Babiš – unterstreicht die wirtschaftspolitische Relevanz des Projekts für die Region.

Skoda hat am Stammwerk in Mlada Boleslav ein neues Montagewerk für Batteriesysteme in Betrieb genommen – ein klares Signal für die Bedeutung der tschechischen VW-Tochter in der Elektro-Offensive des Konzerns. Binnen weniger als eines Jahres entstand auf 55.000 Quadratmetern eine Fertigung, die nach Herstellerangaben bis zu 335.000 Batteriesysteme pro Jahr montieren kann. Für den Ausbau der Batterieproduktion investierte Skoda 205 Millionen Euro. Damit positioniere sich Skoda als größter Hersteller von Batteriesystemen für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) innerhalb des Volkswagen-Konzerns, betonte VW-Markenvorstand Thomas Schäfer.

Die Fertigungskapazität ist strategisch innerhalb des VW-Konzerns eingeordnet: Während Skoda künftig Batteriesysteme für mittelgroße Fahrzeuge und darüber fertigt, hat Konzernschwester Seat in Martorell eine Montage für bis zu 300.000 Batteriesysteme für Kleinwagen wie den kommenden ID.Polo aufgebaut. Dieses Arbeitsteilungsmodell soll Skaleneffekte und eine klare Produktsegmentierung innerhalb der Gruppe sichern.

Skoda selbst hat schon seit 2019 Erfahrung mit Hochvolt-Batteriesystemen und gilt als eines der Zugpferde im zuletzt durch Krisen belasteten VW-Konzern. Im vergangenen Jahr lieferte Skoda wieder mehr als eine Million Fahrzeuge aus; über 20 Prozent davon waren elektrifiziert. Noch in diesem Jahr plant die Marke die Markteinführung des vollelektrischen City-SUV Epiq sowie des größeren Flaggschiffs Peaq. Parallel vermeldet VW insgesamt einen Meilenstein: zwei Millionen ausgelieferte E-Autos – vor allem dank ID.3 und ID.4 – und große Erwartungen an den kommenden ID.Polo als Volumentreiber.

Trotz der Expansionsschritte bleibt die Batterieproduktion ein strategischer Engpass: Cell-to-Pack reduziert Montageaufwand, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit zuverlässiger Zelllieferketten. Zudem entfacht das Thema staatliche Förderung und Wettbewerbsfähigkeit kontroverse Debatten – etwa über die Rolle staatlicher Hilfen im internationalen Vergleich und über Fragen der Tarifpolitik und Unternehmensführung. Für VW und seine Marken bleibt deshalb nicht nur die technische Skalierung eine Herausforderung, sondern auch die politische und ökonomische Absicherung der Liefer- und Wertschöpfungsketten.

