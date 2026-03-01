    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa
    UBS bestätigt 'Buy' für Befesa: Rekord-EBITDA und starker Cashflow

    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    Die Schweizer Großbank UBS hat nach Vorlage der Jahreszahlen für den Recycling-Spezialisten Befesa ihre Kaufempfehlung ("Buy") bestätigt und das Kursziel bei 42 Euro belassen. In einer Studie hob Analyst Olivier Calvet hervor, dass Befesa im vierten Quartal die Konsenserwartungen nur leicht verfehlt habe, während der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) sowie auf die Verschuldung für 2026 positiv zu bewerten sei.

    Operativ präsentierte sich Befesa 2025 solide: Das bereinigte EBITDA stieg um 14 Prozent auf rund 243 Millionen Euro und erreichte damit ein Allzeithoch. Getrieben wurde die Verbesserung vor allem von günstigen Zinkschmelzlöhnen und niedrigeren Betriebskosten; zugleich verbesserte sich der operative Cashflow und erreichte ebenfalls einen Rekordwert. Der Jahresüberschuss wuchs deutlich: Unter dem Strich kletterte der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 80,5 Millionen Euro. Demgegenüber ging der Umsatz um knapp fünf Prozent auf 1,18 Milliarden Euro zurück — primär verursacht durch geringere Mengen im Bereich Sekundäraluminium.

    Die Gesellschaft gab für 2026 noch keine konkrete Prognose; Analysten und Management warnen jedoch, dass ein Anstieg der Zinkschmelzlöhne die Margen belasten könnte. Nachdem der Zinkschmelzlohn 2025 mit rund 80 US-Dollar pro Tonne historisch tief gewesen sei, rechnen Marktteilnehmer für 2026 mit einem Anstieg auf etwa 100 bis 130 US-Dollar. Positiv dagegen sind die erwarteten steigenden Stahlstaubvolumina in den USA, die Befesas Ertragspotenzial stützen dürften. Zudem wirkten niedrigere Investitionsausgaben dämpfend auf den Mittelabfluss und könnten in den kommenden Jahren zu höheren freien Cashflows und Gewinnen führen.

    Aus Sicht der UBS rechtfertigen das starke bereinigte Ergebnis, der Rekord-Cashflow und die Aussicht auf eine Entspannung der Verschuldung die Beibehaltung der positiven Einschätzung. Der Marktwert der Aktie dürfte von der Kombination aus stabiler operative Basis und möglichen Deleveraging-Effekten profitieren. Gleichzeitig bleibt das Ertragsbild anfällig für Rohstoffpreis-Schocks: Insbesondere ein signifikanter Anstieg der Zinkschmelzlöhne oder eine anhaltende Schwäche im Sekundäraluminiumgeschäft könnten die Profitabilität drücken.

    Fazit: Befesa zeigte 2025 ein robustes Ergebnis mit deutlicher Gewinnverbesserung und starker Cashflow-Generierung. Die bestätigte UBS-Empfehlung unterstreicht die positive mittelfristige Perspektive, während kurzfristige Risiken vor allem von Rohstoffpreisen und Volumenentwicklungen ausgehen.



    Befesa

    +7,46 %
    +3,92 %
    +9,06 %
    +26,15 %
    +48,32 %
    -35,46 %
    -44,66 %
    -2,91 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,46 % und einem Kurs von 33,98EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



