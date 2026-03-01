    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla gegen IG Metall: Wahl in Grünheide entscheidet über Ausbau

    Tesla gegen IG Metall: Wahl in Grünheide entscheidet über Ausbau
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Wenige Tage vor der entscheidenden Betriebsratswahl im Tesla‑Werk Grünheide spitzt sich der Konflikt zwischen dem US‑Konzern und der IG Metall zu – mit direkten Folgen für Produktion, Ausbaupläne und Anlegervertrauen. Die Gewerkschaft warnt Firmenchef Elon Musk eindringlich davor, Belegschaft und Wahlprozess durch Drohungen zu instrumentalisieren. Hintergrund sind intern verbreitete Äußerungen Musks, wonach der Ausbau der europäischen Gigafactory fraglich sei, falls „externe Organisationen“ wie die IG Metall das Werk beeinflussten. Solche Signale werden von der IG Metall als bewusstes Spiel mit Hoffnungen und Ängsten der rund 11.000 Beschäftigten gewertet.

    Die Auseinandersetzung ist nicht nur eine arbeitsrechtliche Frage, sondern auch eine wirtschaftspolitische: Die Gewerkschaft fordert verbindliche Tarifverträge und Verbesserungen bei Arbeitsbedingungen; Tesla verweist auf bereits vergleichsweise hohe Entgelte und lehnt zusätzliche Tarifbindung ab. Ökonomisch relevant sind mögliche Folgen für Investitionsentscheidungen. Wenn der Konzern Ausbaupläne an interne Mitbestimmungsfragen koppelt, erhöht das Unsicherheit für Zulieferer, Regionen und Kapitalgeber – gerade in einer Phase, in der Europas Autoverkäufe schwächeln.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    440,42€
    Basispreis
    3,26
    Ask
    × 10,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    362,32€
    Basispreis
    3,40
    Ask
    × 10,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel zum Wahlkampf wurde ein Rechtsstreit um eine heimliche Tonaufnahme einer Betriebsratssitzung außergerichtlich beigelegt. Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt (Oder) verpflichteten sich beide Seiten, bestimmte Vorwürfe bis zum Wahlschluss nicht zu wiederholen. Ungeachtet des Vergleichs laufen strafrechtliche Ermittlungen: Tesla hatte gegen einen Gewerkschaftssekretär Anzeige wegen unzulässiger Aufnahme und Verletzung der Vertraulichkeit erstattet; die IG Metall wiederum beschuldigt den Werksleiter André Thierig der üblen Nachrede. Solche juristischen Querelen verlängern die Unsicherheit und können das Betriebsklima weiter belasten.

    Auf Kapitalmärkten zeigt sich ein zwiespältiges Bild: Privatanleger kauften jüngst stark zu (laut JPMorgan rund 326 Mio. USD in einer Woche), institutionelle Investoren reduzierten jedoch deutlich ihre Bestände – namhafte Vermögensverwalter wie UBS Asset Management und Nomura kürzten Engagements teils um mehr als 70–80 %. Diese Divergenz spiegelt die Risikoabwägung: Wachstumspotenzial einerseits, erhöhte Governance‑, Reputations‑ und Betriebsrisiken andererseits.

    Für die Region und die Unternehmensführung ist die Wahl ein Gradmesser: Ein pro‑gewerkschaftlicher Betriebsrat könnte kurzfristig höhere Personalkosten bedeuten, langfristig aber auch stabile Arbeitsbeziehungen und planbarere Produktionsbedingungen fördern. Entscheidend bleibt, wie transparent und regelkonform das Wahlverfahren verläuft und ob Tesla eine klare Investitionsstrategie unabhängig von innerbetrieblichen Machtverhältnissen kommuniziert. Bis zur Wahl am 4. März bleibt die Lage volatil – für Mitarbeiter, das Werk und die Kapitalgeber.



    Tesla

    -1,60 %
    -1,60 %
    -6,43 %
    -5,99 %
    +24,30 %
    +84,41 %
    +83,19 %
    +98,51 %
    +32.717,92 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 402,5EUR auf Nasdaq (28. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tesla gegen IG Metall: Wahl in Grünheide entscheidet über Ausbau Wenige Tage vor der entscheidenden Betriebsratswahl im Tesla‑Werk Grünheide spitzt sich der Konflikt zwischen dem US‑Konzern und der IG Metall zu – mit direkten Folgen für Produktion, Ausbaupläne und Anlegervertrauen. Die Gewerkschaft warnt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     