Euro bei 1,18 – Ruhe vor dem Sturm? Iran-Deals und Zölle im Fokus

Technisch weisen Marktbeobachter auf eine derzeitige Seitwärts- oder trendlose Marktverfassung hin. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sehen Indikatoren, die keinen klaren Richtungsvorsprung signalisieren; damit sei offen, welcher Impuls künftig den Ausschlag geben werde. In Folge stabiler Notierungen hat sich die Volatilität bislang gering gehalten, doch die Perspektive bleibt von externen Risiken geprägt.

Der Euro hat sich in den vergangenen Handelstagen weitgehend um die Marke von 1,18 US-Dollar stabilisiert. Im US-Handel pendelte die Gemeinschaftswährung zuletzt knapp unterhalb dieser Marke; die Europäische Zentralbank (EZB) stellte wiederholt Referenzkurse um 1,18 US-Dollar fest (unter anderem 1,1814, 1,1805 und 1,1784 Dollar). Umgerechnet kostete der US-Dollar damit etwa 0,846–0,847 Euro. Auch gegenüber anderen Leitwährungen blieb das Bild recht ruhig: die EZB setzte Referenzwerte für Pfund, Yen und Franken mit nur geringen Tagesveränderungen fest.

Fundamental spielen geopolitik und Handelspolitik weiterhin eine gewichtige Rolle. Insbesondere Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die in Genf wieder aufgenommen wurden, sowie US-Zollfragen können als Auslöser für stärkere Kursschwankungen fungieren. Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Atomabkommen vorgelegt, was die Verhandlungsdynamik zusätzlich in den Fokus der Märkte rückt.

Kurzfristige technische Prognosen liefern widersprüchliche Signale: Ausgehend von jüngsten Hochs war der Euro in eine Korrektur geraten, schaffte aber wieder den Sprung über 1,18. Chartanalysen sehen für den Wochenstart mögliche Tagesspannen zwischen etwa 1,1740 und 1,1830; relevante Widerstände liegen knapp darüber (rund 1,1830–1,1918), Unterstützungen im Bereich 1,1766 bis 1,1575. Bei einem Ausbruch nach unten könnten Schwächephasen bis in den 1,15er-Bereich folgen; ein stabiler Halt an der 1,17er-Marke würde hingegen eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung begünstigen. Für mittelfristige Einschätzungen steht die 200-Tage-Linie als Schlüsselmesslatte: ein Bruch dieser Marke würde die bisherigen Jahresgewinne des Euro gefährden.

Datenagenda: Marktteilnehmer achten in den kommenden Tagen besonders auf die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone sowie auf das Wirtschaftsvertrauen – Indikatoren, die Hinweise auf Inflations- und Wachstumsperspektiven liefern können. Insgesamt: Ruhe an den Devisenmärkten, aber mit latentem Risiko für stärkere Ausschläge, ausgelöst vor allem durch geopolitische und handelspolitische Ereignisse.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,182USD auf Forex (01. März 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.