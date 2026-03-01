    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    Alzchem erzielt Rekordjahr: Dividende steigt, 120 Mio. Investition geplant

    Alzchem hat das Geschäftsjahr 2025 als Rekordjahr abgeschlossen und sich damit erneut deutlich vom schwächeren Branchentrend abgesetzt. Der Spezialchemie- und Ingredients-Anbieter steigerte den Konzernumsatz auf 562,1 Mio. Euro und erzielte ein überproportionales EBITDA-Wachstum auf 116,5 Mio. Euro (+11 %), womit die EBITDA-Marge auf 20,7 % kletterte. Das Konzernergebnis verbesserte sich von 54,2 auf 63,6 Mio. Euro.

    Getragen wurde die Entwicklung vor allem vom Segment Specialty Chemicals, das ein Umsatzplus von 8,8 % verzeichnete und sich als zentraler Ertragsmotor bestätigte. Treiber waren insbesondere Kreatin-Produkte (Creapure, Creavitalis) für Human Nutrition sowie Nitroguanidin mit Anwendungen im Verteidigungsbereich. Auch eine Belebung im Custom Manufacturing führte zu besserer Auslastung der Mehrzweckanlagen. Demgegenüber litt das Segment Basics & Intermediates unter rückläufiger Stahlbranche-Nachfrage und starkem Preiswettbewerb, wodurch die Erlöse dort um 10,9 % schrumpften.

    Operativ blieb die Cash-Generierung robust: Der operative Cashflow stieg um 31,9 Mio. Euro auf 137,0 Mio. Euro, der Free Cashflow blieb trotz deutlich erhöhter Investitionen mit 40,1 Mio. Euro positiv. Liquide Mittel erhöhten sich auf 71,7 Mio. Euro (Vorjahr 61,5 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund der soliden Bilanz schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividendenerhöhung auf 2,10 Euro je Aktie (Vorjahr 1,80 Euro) vor.

    Strategisch investiert Alzchem in Kapazitätserweiterungen zur Absicherung weiterer Wachstumsfelder. Die Erweiterungen für Guanidinnitrat und Nitroguanidin in Deutschland liegen im Plan mit geplanter Inbetriebnahme im 2. Halbjahr 2026; in den USA läuft die Standortsuche. Im Produktbereich Kreatin hat der Konzern nach einer Erweiterung im Q3 2025 ein weiteres Investitionsprogramm von rund 120 Mio. Euro beschlossen für eine weitgehend automatisierte Produktionsanlage samt Vor- und Nachproduktion; die stufenweise Inbetriebnahme ist ab H2 2027 vorgesehen.

    Für 2026 setzt Alzchem ein Umsatzwachstum auf rund 600 Mio. Euro und ein EBITDA von etwa 126 Mio. Euro an. Management sieht erste Beiträge aus erweiterten Kapazitäten im Jahresverlauf 2026 und erwartet, dass das höhere Produktionsvolumen 2027 weiter hochläuft. Langfristig peilt das Unternehmen ab 2027 ein erneutes, zweistelliges Wachstum an.

    Die Analystenstimme: Jefferies hob das Kursziel von 190 auf 195 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung, gestützt auf die anhaltend starke Performance in Specialty Chemicals. Insgesamt präsentiert sich Alzchem als gut finanziertes Nischenprofil mit klarem Fokus auf hochwertige Ingredients und technologiegetriebene Spezialitäten.



    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,96 % und einem Kurs von 150,4EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



