    Barclays senkt Scout24-Kursziel, behält Overweight – Amundi nun 5,17%

    Scout24 SE

    Barclays hat in einer nachbörslichen Analyse zum Verlauf und zur Bewertung von Scout24 das Kursziel spürbar von 131 auf 100 Euro reduziert, die Empfehlung „Overweight“ jedoch beibehalten. Analyst Andrew Ross begründet die Herabsetzung nach Vorlage der neuesten Geschäftszahlen mit anhaltenden Unsicherheiten im Umfeld und einer «dunklen Wolke», die kurzfristig nicht verschwinden dürfte. Gleichzeitig betont Ross, dass Scout24 im Wettbewerb innerhalb der Branche – insbesondere gegen aufkommende KI-getriebene Konkurrenten – vergleichsweise gut positioniert sei. Diese Einschätzung spricht für eine strukturelle Stärke des Internetportal-Betreibers, auch wenn operative und marktseitige Risiken das Aufwärtspotenzial dämpfen.

    Die Veröffentlichung der Barclays-Studie datiert auf den 26. Februar 2026 (Verbreitung in der Nacht zum 27. Februar). Die Bank reduziert damit ihre Ertrags- und Bewertungsannahmen, lässt aber Raum für Übergewichten gegenüber dem Sektor, weil Scout24 über robuste Marktpositionen und Erlösmodelle verfügt, die kurzfristige Störfaktoren abfedern könnten. Investoren dürften die kombinierte Botschaft eines niedrigeren fairen Wertes bei gleichzeitigem positiven Sektorvergleich als gemischtes Signal aufnehmen: Grundsätzliches Vertrauen in das Geschäftsmodell, aber akute Risiken für das Tempo der Wertentwicklung.

    Zeitgleich wurde eine Stimmrechtsmitteilung von Scout24 übermittelt: Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. meldet eine Schwellenberührung zum 23. Februar 2026. Demnach verfügen Amundi bzw. zuzurechnende Einheiten über 3.796.315 Stimmrechte, was einem Anteil von 5,17 Prozent an der Gesamtzahl der Stimmrechte (auf Basis von 73.500.000 Aktien) entspricht. In der vorherigen Meldung war der Anteil mit 3,42 Prozent angegeben. Die Mitteilung erfolgt gemäß § 40 Abs. 1 WpHG und enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu Emittent (Scout24 SE, Berlin, LEI 5493007EIKM2ENQS7U66) sowie zur Kette der beteiligten Amundi-Gesellschaften. Instrumente wie Securities Lending werden mit 21 Stimmrechten ausgewiesen und sind damit vernachlässigbar.

    Zusammengefasst: Analystische Zurückhaltung trifft auf institutionelles Kaufinteresse. Barclays’ Kurszielkorrektur reflektiert kurzfristige Unsicherheiten und eine konservativere Prognose, während die Einstufung „Overweight“ die strategische Überzeugung untermauert, dass Scout24 den strukturellen Herausforderungen – etwa durch KI‑gestützte Wettbewerber – relativ gewachsen ist. Das erhöhte Engagement von Amundi könnte die Aktie zusätzlich stützen oder Einfluss auf die Aktionärsstruktur und damit auf strategische Optionen des Unternehmens haben.



