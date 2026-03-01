Barclays senkt Scout24-Kursziel, behält Overweight – Amundi nun 5,17%

Barclays hat in einer nachbörslichen Analyse zum Verlauf und zur Bewertung von Scout24 das Kursziel spürbar von 131 auf 100 Euro reduziert, die Empfehlung „Overweight“ jedoch beibehalten. Analyst Andrew Ross begründet die Herabsetzung nach Vorlage der neuesten Geschäftszahlen mit anhaltenden Unsicherheiten im Umfeld und einer «dunklen Wolke», die kurzfristig nicht verschwinden dürfte. Gleichzeitig betont Ross, dass Scout24 im Wettbewerb innerhalb der Branche – insbesondere gegen aufkommende KI-getriebene Konkurrenten – vergleichsweise gut positioniert sei. Diese Einschätzung spricht für eine strukturelle Stärke des Internetportal-Betreibers, auch wenn operative und marktseitige Risiken das Aufwärtspotenzial dämpfen.

Die Veröffentlichung der Barclays-Studie datiert auf den 26. Februar 2026 (Verbreitung in der Nacht zum 27. Februar). Die Bank reduziert damit ihre Ertrags- und Bewertungsannahmen, lässt aber Raum für Übergewichten gegenüber dem Sektor, weil Scout24 über robuste Marktpositionen und Erlösmodelle verfügt, die kurzfristige Störfaktoren abfedern könnten. Investoren dürften die kombinierte Botschaft eines niedrigeren fairen Wertes bei gleichzeitigem positiven Sektorvergleich als gemischtes Signal aufnehmen: Grundsätzliches Vertrauen in das Geschäftsmodell, aber akute Risiken für das Tempo der Wertentwicklung.