Geopolitik treibt Anleger in sichere Häfen – Bundesanleihen bleiben stabil

Als dominierender kurzfristiger Treiber erwiesen sich geopolitische Risiken. Marktteilnehmer reagierten auf Berichte über stockende Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie auf sicherheitsrelevante Signale aus dem Nahen Osten: Die USA zogen einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel ab, zudem berichteten Medien, eine US-Delegation habe einen Verhandlungsort enttäuscht verlassen. Solche Nachrichten beflügeln Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen und drücken tendenziell die Renditen.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen setzten Ende der Woche ihre relative Stabilität fort. Der richtungweisende Euro-Bund-Future zog am Freitag um 0,27 Prozent auf 130,18 Punkte an, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe notierte bei rund 2,65 Prozent. Zuvor hatten die Kurse bereits an mehreren Tagen in engen Bahnen tendiert: Werte zwischen 129,62 und 129,81 Punkten sowie Renditen zwischen 2,69 und 2,71 Prozent dokumentierten eine Phase geringer Volatilität.

Gleichzeitig lieferten die europäischen Konjunktur- und Inflationsdaten ein gemischtes Bild. In Frankreich und Spanien stieg die Inflationsrate im Februar, in Deutschland fiel sie hingegen leicht. Die konsolidierten Zahlen für die gesamte Eurozone werden in Kürze erwartet; Volkswirte rechnen weiter mit einer Teuerungsrate von etwa 1,7 Prozent und damit unterhalb des mittelfristigen EZB-Ziels von zwei Prozent. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, bezeichnete die deutsche Inflation als „im grünen Bereich“ und verwies auf dämpfende Faktoren wie fallende Energiepreise und einen starken Euro, die allerdings an Wirkung verlieren könnten. Thomas Gitzel von der VP Bank schließt daraus, dass die EZB ihren Kurs vorerst beibehalten werde.

Weitere Signale blieben diffus: Die breit gefasste Geldmenge M3 beschleunigte sich im Januar stärker als erwartet, bleibt nach Ansicht von Helaba-Analyst Ulrich Wortberg aber insgesamt moderat – ein Hinweis darauf, dass weder starke Inflationsrisiken noch euphorische Wachstumsaussichten ableitbar sind. Das von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsvertrauen gab überraschend nach, vor allem im Dienstleistungssektor, was die Zurückhaltung der Anleger verstärkte.

Für die kommenden Tage bleiben zwei Einflussgrößen zentral: Erstens die geopolitische Entwicklung rund um Iran und Nahost, die bei Eskalation zu erhöhten Safe-Haven-Zuflüssen in Staatsanleihen führen würde; zweitens die anstehenden konjunkturellen und Inflationsdaten, die das Bild für die geldpolitische Erwartungshaltung der Märkte prägen. Solange die Inflation unterhalb von zwei Prozent verharrt und die EZB keine Kurswende signalisiert, dürften Renditen in engen Spannen bleiben.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 130,3EUR auf L&S Exchange (27. Februar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.