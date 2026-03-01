    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geopolitik treibt Anleger in sichere Häfen – Bundesanleihen bleiben stabil

    Geopolitik treibt Anleger in sichere Häfen – Bundesanleihen bleiben stabil
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Bundesanleihen setzten Ende der Woche ihre relative Stabilität fort. Der richtungweisende Euro-Bund-Future zog am Freitag um 0,27 Prozent auf 130,18 Punkte an, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe notierte bei rund 2,65 Prozent. Zuvor hatten die Kurse bereits an mehreren Tagen in engen Bahnen tendiert: Werte zwischen 129,62 und 129,81 Punkten sowie Renditen zwischen 2,69 und 2,71 Prozent dokumentierten eine Phase geringer Volatilität.

    Als dominierender kurzfristiger Treiber erwiesen sich geopolitische Risiken. Marktteilnehmer reagierten auf Berichte über stockende Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie auf sicherheitsrelevante Signale aus dem Nahen Osten: Die USA zogen einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel ab, zudem berichteten Medien, eine US-Delegation habe einen Verhandlungsort enttäuscht verlassen. Solche Nachrichten beflügeln Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen und drücken tendenziell die Renditen.

    Gleichzeitig lieferten die europäischen Konjunktur- und Inflationsdaten ein gemischtes Bild. In Frankreich und Spanien stieg die Inflationsrate im Februar, in Deutschland fiel sie hingegen leicht. Die konsolidierten Zahlen für die gesamte Eurozone werden in Kürze erwartet; Volkswirte rechnen weiter mit einer Teuerungsrate von etwa 1,7 Prozent und damit unterhalb des mittelfristigen EZB-Ziels von zwei Prozent. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, bezeichnete die deutsche Inflation als „im grünen Bereich“ und verwies auf dämpfende Faktoren wie fallende Energiepreise und einen starken Euro, die allerdings an Wirkung verlieren könnten. Thomas Gitzel von der VP Bank schließt daraus, dass die EZB ihren Kurs vorerst beibehalten werde.

    Weitere Signale blieben diffus: Die breit gefasste Geldmenge M3 beschleunigte sich im Januar stärker als erwartet, bleibt nach Ansicht von Helaba-Analyst Ulrich Wortberg aber insgesamt moderat – ein Hinweis darauf, dass weder starke Inflationsrisiken noch euphorische Wachstumsaussichten ableitbar sind. Das von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsvertrauen gab überraschend nach, vor allem im Dienstleistungssektor, was die Zurückhaltung der Anleger verstärkte.

    Für die kommenden Tage bleiben zwei Einflussgrößen zentral: Erstens die geopolitische Entwicklung rund um Iran und Nahost, die bei Eskalation zu erhöhten Safe-Haven-Zuflüssen in Staatsanleihen führen würde; zweitens die anstehenden konjunkturellen und Inflationsdaten, die das Bild für die geldpolitische Erwartungshaltung der Märkte prägen. Solange die Inflation unterhalb von zwei Prozent verharrt und die EZB keine Kurswende signalisiert, dürften Renditen in engen Spannen bleiben.



    BUND Future

    +0,38 %
    +0,73 %
    +1,97 %
    +0,94 %
    -2,22 %
    -3,09 %
    -25,31 %
    +6,24 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 130,3EUR auf L&S Exchange (27. Februar 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Geopolitik treibt Anleger in sichere Häfen – Bundesanleihen bleiben stabil Die Kurse deutscher Bundesanleihen setzten Ende der Woche ihre relative Stabilität fort. Der richtungweisende Euro-Bund-Future zog am Freitag um 0,27 Prozent auf 130,18 Punkte an, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe notierte bei rund 2,65 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     