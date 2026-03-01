Uzin Utz knackt 500 Mio. Umsatz – Margen erreicht, Cashflow alarmiert

Trotz des Umsatzplus trübt ein Warnsignal die Bilanz: Der operative Cashflow dürfte deutlich unter dem Vorjahr liegen. Das Management führt dies vor allem auf einen Anstieg von Vorräten und Forderungen zurück, was mit den Investitionen und dem Personalaufbau im Rahmen der neuen GROW BIGGER‑Strategie korrespondiert. Die finalen Zahlen und der vollständige Geschäftsbericht werden planmäßig am 31. März 2026 veröffentlicht.

Uzin Utz hat im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Umsatzmarke von 500 Mio. Euro durchbrochen und liefert damit einen versöhnlichen Abschluss der bisherigen Strategiephase. Der vorläufige Konzernumsatz belief sich auf 505,1 Mio. Euro und lag damit 6,1 % über dem Vorjahr (476,0 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 40,4 Mio. Euro, geringfügig unter dem Vorjahreswert von 42,8 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 8,0 % entspricht – das Ziel aus der PASSION‑2025-Strategie wurde damit nominal erreicht.

Makroökonomisch profitierte Uzin Utz von einer Stabilisierung der Baubranche in relevanten Absatzmärkten; dennoch verzeichneten Kernmärkte wie Deutschland sowie die Wachstumsmärkte USA und Frankreich negative Wachstumsraten. Entlastend wirkten sinkende Inflationsraten in den G20-Ländern, Zinssenkungen der EZB und ein deutsches Investitionspaket. Belastend hingegen waren negative Währungseffekte beim US-Dollar sowie US-Zollmaßnahmen.

Das Researchhaus Montega kommentiert die Zahlen als leicht unter den eigenen Erwartungen liegend, sieht darin aber keinen Bruch der Wachstumsstory. Montega hatte ein EBIT von 42,6 Mio. Euro prognostiziert; der Konsens lag bei 41,8 Mio. Euro. Positiv gewertet wird das Erreichen der operativen Margenmarke von mindestens 8 %. Allerdings zeigt sich ein marginaler Profitabilitätsrückgang im vierten Quartal (Q4‑EBIT-Marge 7,0 %, bereinigt minus 340 Basispunkte yoy), den Montega primär auf wachstumsbedingte Kosten – etwa Personalaufbau – zurückführt.

Die GROW BIGGER‑Strategie setzt auf eine Beschleunigung des Umsatzwachstums auf 8–12 % p.a. und eine Erhöhung der EBIT‑Marge auf über 10 % bis 2030. Montega erwartet dabei einen J‑förmigen Margenverlauf und rechnet kurzfristig sogar mit einem leichten Margenrückgang. Vor dem Hintergrund dieser Investitionen stuft Montega die laufende Kurskorrektur als Kaufgelegenheit ein und bestätigt das Rating „Kaufen“ mit einem Kursziel von 100,00 EUR (12 Monate).

Für Anleger bleiben zentrale Beobachtungspunkte die finalen Zahlen Ende März, die Entwicklung des operativen Cashflows und der Erfolg der GROW BIGGER‑Initiativen beim Margenaufbau.

Die Uzin Utz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 80,50EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.