SMT Scharf setzt auf Elektromobilität: Umbau, China-Produktion

Kern der Strategie 2026 ist die internationale Neuausrichtung: SMT Scharf will die Effizienz globaler Lieferketten steigern, Konzernstandorte stärker integrieren und das Produktportfolio diversifizieren — mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Elektromobilität. Geplant ist die Entwicklung und Produktion leichter Elektrofahrzeuge (LEVs) und batteriebetriebener Transportlösungen für den Einsatz im untertägigen Kohle- und Nicht-Kohlebergbau sowie auf Tunnelbaustellen. Die Fertigung soll überwiegend in China erfolgen, unterstützt durch die internationalen Tochtergesellschaften, um von Branchenexpertise und den Vorteilen chinesischer Lithiumbatterie-Zulieferer zu profitieren.

Die SMT Scharf AG hat am 26. Februar 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie eine umfassende Strategie zur Stärkung des globalen Geschäfts im Untertagebergbau und Tunnelbau veröffentlicht. Für 2025 bestätigt der Vorstand die im August 2024 ausgegebene Zielspanne: ein Konzernumsatz zwischen 100 und 120 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 0,5 und 2,5 Mio. EUR. Für 2026 erwartet das Management einen leichten Rückgang der Umsatzspanne auf 95 bis 115 Mio. EUR bei einem prognostizierten EBIT von 1 bis 2 Mio. EUR; in die Planung wurden erwartete einmalige Ergebniseffekte aus der strategischen Neuausrichtung bereits einbezogen.

SMT Scharf legt Prognose für 2026 vor und kündigt strategische Neuausrichtung an

Im Zuge der Neuausrichtung wurde das operative Geschäft der kanadischen Tochter RDH Mining Equipment Ltd. in Alban, Ontario, stillgelegt. Vorstand und Aufsichtsrat kündigen weitere strategische Maßnahmen und Personalmaßnahmen an, die sozialverträglich mit den jeweiligen Betriebsräten abgestimmt werden sollen. Ziel ist die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig, auch durch Kostenanpassungen und Konzentration auf Kernsegmente.

Künftig fokussiert sich die SMT Scharf GmbH in Hamm auf Tunnellogistik und globales After‑Sales-Geschäft. Die SMT Scharf AG will zentrale Stabsfunktionen — etwa Shareholder Engagement, Forschung & Entwicklung, Beschaffung, Produktqualität und Konzernsynergien — ausbauen, um die konzernweite Integration zu forcieren und Kundenwünsche nach emissionsarmen, effizienten Transportlösungen besser zu bedienen.

Ergänzend zu den operativen Nachrichten meldete SMT Scharf eine Stimmrechtsmitteilung: Am 27. Februar 2026 erhöhte Damian Behra seinen Anteil an der Gesellschaft auf 10,01 Prozent, entsprechend 552.770 Stimmrechten bei einer Gesamtzahl von 5.521.456 Stimmrechten.

Die Maßnahmen signalisieren einen klaren strategischen Kurs hin zu Elektrifizierung, Kostenoptimierung und globaler Standortsynchronisation — ein Umbau, der kurzfristig belastend wirken kann, langfristig aber Rendite und Wettbewerbsfähigkeit sichern soll.

Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 7,25EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.