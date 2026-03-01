RayNeo stellt RayNeo Air 4 Pro mit Batman Edition auf dem MWC 2026 vor
BARCELONA, Spanien, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, ein führender Innovator im Bereich der Augmented Reality (AR)-Wearable-Technologie, stellte heute auf dem MWC 2026 die Batman Edition seiner neuesten Smart Glasses, der RayNeo Air 4 Pro, vor. Die RayNeo Air 4 Pro ist seit dem 27. Februar 2026 in einer Standard Edition und einer Batman Edition erhältlich und bietet den Kunden eine noch individuellere Auswahl, die praktische Unterhaltung und Produktivität mit alltäglichem Cosplay verbindet.
Unterhaltung der nächsten Generation: Die RayNeo Air 4 Pro
Die RayNeo Air 4 Pro wird als eine „neue Art von kopfgetragenem Fernseher" bezeichnet und setzt neue Maßstäbe für die persönliche Unterhaltung, indem sie branchenführende Display-Technologie mit erstklassigem Audio kombiniert. Angetrieben von einem maßgeschneiderten Vision 4000-Chip und in Zusammenarbeit mit der legendären Audiomarke Bang & Olufsen fein abgestimmt, verwandelt das Gerät jede Umgebung in ein privates Kino. Egal, ob er an ein Smartphone, einen PC oder die neu eingeführte Nintendo Switch 2 angeschlossen ist, dieser „Taschenmagier" bietet ein beeindruckendes Seherlebnis für unterwegs. Zu den wichtigsten Merkmalen der RayNeo Air 4 Pro gehören:
-
Die erste HDR10-fähige AR-Brille der Welt: Erleben Sie lebensechte Bilder mit helleren Lichtern, tieferen Schatten und mehr als einer Milliarde Farben, die der AR-Unterhaltung ein
neues Maß an Realismus verleihen.
-
2D-zu-3D-Funktion: Dieser speziell angefertigte Chip ermöglicht Videoverbesserungen in Echtzeit, einschließlich der Hochskalierung von Standardinhalten auf HDR und der reibungslosen
Umwandlung von 2D-Videos in beeindruckendes 3D.
-
Immersives Audio von Bang & Olufsen: Mit vier präzise abgestimmten Lautsprechern und speziell angefertigten „Sound Tubes", die einen kinoreifen, hochwertigen Klang direkt an
die Ohren leiten, ohne dass der Klang verloren geht.
-
Bequemes, tragbares Design: Der ergonomische Rahmen und die verstellbaren Nasenpads wiegen nur 76 Gramm, sorgen für einen natürlichen Sitz und bieten einen virtuellen 201-Zoll-Bildschirm
(aus 6 Metern Entfernung betrachtet), der sich leicht überallhin mitnehmen lässt.
- Unterhaltung für unterwegs: Kompatibel mit jedem USB-C-Gerät, das die Display-Ausgabe unterstützt. So können Benutzer Filme, Spiele und Apps auf einem riesigen persönlichen Display genießen, wo immer sie sind.
RayNeo Air 4 Pro Batman Edition