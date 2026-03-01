RayNeo stellt RayNeo Air 4 Pro mit Batman Edition auf dem MWC 2026 vor

BARCELONA, Spanien, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, ein führender Innovator im Bereich der Augmented Reality (AR)-Wearable-Technologie, stellte heute auf dem MWC 2026 die Batman Edition seiner neuesten Smart Glasses, der RayNeo Air 4 Pro, vor. Die RayNeo Air 4 Pro ist seit dem 27. Februar 2026 in einer Standard Edition und einer Batman Edition erhältlich und bietet den Kunden eine noch individuellere Auswahl, die praktische Unterhaltung und Produktivität mit alltäglichem Cosplay verbindet.

Unterhaltung der nächsten Generation: Die RayNeo Air 4 Pro