    Gewinnrückgang bei Holcim: Nigeria-Verkauf kostet 1,38 Mrd.

    Holcim hat 2025 trotz operativer Fortschritte einen deutlichen Gewinnrückgang ausgewiesen – verantwortlich dafür ist ein großer Sondereffekt aus dem Verkauf des Nigeria-Geschäfts. Der Konzerngewinn fiel auf 387 Millionen Franken gegenüber 1,46 Milliarden im Vorjahr; der Veräußerungsprozess brachte einen Währungsverlust von 1,38 Milliarden Franken, der das Ergebnis belastete. Ohne diesen Effekt stieg der bereinigte Konzerngewinn sogar um 3,9% auf 1,78 Milliarden Franken.

    Operativ präsentierte sich Holcim robust: Das wiederkehrende EBIT kletterte geringfügig um 1,4% auf 2,876 Milliarden Franken, in Lokalwährungen jedoch um 10,3% (organisch sogar +12,2%). Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich merklich auf 18,3% (+80 Basispunkte). Damit übertraf Holcim die Markterwartungen beim Recurring-EBIT und bei der Marge, verfehlte jedoch den Umsatzexpectation. Der Konzernumsatz sank auf 15,724 Milliarden Franken (-2,9% in CHF), was vor allem auf den starken Schweizer Franken zurückzuführen ist, der rund 810 Millionen Umsatz „kostete“. Wechselkurse drückten zudem rund 203 Millionen auf das operative Ergebnis.

    Bilanz- und Cashflow-Kennzahlen lieferten positive Signale: Der Free Cashflow stieg auf 2,154 Milliarden Franken (Cash Conversion 54%). Die Nettofinanzschulden fielen deutlich auf 3,785 Milliarden (Vorjahr 8,448), maßgeblich beeinflusst durch den Spin-off des Nordamerika-Geschäfts, das nun als Amrize separat notiert wird. Das bereinigte Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen und Veräußerungen stieg auf 3,22 Franken (+5%), das ausgewiesene Ergebnis je Aktie sank jedoch auf 0,70 Franken (-73%) wegen der Nigeria-Sonderwirkung.

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine rebasierte Dividende von 1,70 Franken je Aktie vor (Vorjahr 3,10, damals noch mit Nordamerika). Die Ausschüttung entspricht einer Payout-Quote von rund 53% und ist von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit.

    Strategisch setzt Holcim die „NextGen Growth 2030“-Agenda fort: Für 2026 plant der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 3–5% in Lokalwährung, ein Recurring-EBIT-Wachstum von 8–10% sowie einen Free Cashflow von rund 2 Milliarden Franken. Wachstumstreiber bleiben gezielte M&A-Aktivitäten (2025: 21 Transaktionen) – darunter die angekündigte Übernahme von Xella sowie der Mehrheitserwerb an Cementos Pacasmayo – und die Ausweitung nachhaltiger Angebote. Holcim baute 2025 die Menge recycelter Bau- und Abbruchmaterialien um 23,5% auf 8,0 Millionen Tonnen aus und erhöht damit die Erträge aus CO2-armen Produkten wie ECOPact. Insgesamt: Solide operative Dynamik, belastet durch einmalige Währungseffekte und Portfolioanpassungen.



    Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 76,41EUR auf Lang & Schwarz (28. Februar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



