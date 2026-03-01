Gewinnrückgang bei Holcim: Nigeria-Verkauf kostet 1,38 Mrd.

Operativ präsentierte sich Holcim robust: Das wiederkehrende EBIT kletterte geringfügig um 1,4% auf 2,876 Milliarden Franken, in Lokalwährungen jedoch um 10,3% (organisch sogar +12,2%). Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich merklich auf 18,3% (+80 Basispunkte). Damit übertraf Holcim die Markterwartungen beim Recurring-EBIT und bei der Marge, verfehlte jedoch den Umsatzexpectation. Der Konzernumsatz sank auf 15,724 Milliarden Franken (-2,9% in CHF), was vor allem auf den starken Schweizer Franken zurückzuführen ist, der rund 810 Millionen Umsatz „kostete“. Wechselkurse drückten zudem rund 203 Millionen auf das operative Ergebnis.

Holcim hat 2025 trotz operativer Fortschritte einen deutlichen Gewinnrückgang ausgewiesen – verantwortlich dafür ist ein großer Sondereffekt aus dem Verkauf des Nigeria-Geschäfts. Der Konzerngewinn fiel auf 387 Millionen Franken gegenüber 1,46 Milliarden im Vorjahr; der Veräußerungsprozess brachte einen Währungsverlust von 1,38 Milliarden Franken, der das Ergebnis belastete. Ohne diesen Effekt stieg der bereinigte Konzerngewinn sogar um 3,9% auf 1,78 Milliarden Franken.

Bilanz- und Cashflow-Kennzahlen lieferten positive Signale: Der Free Cashflow stieg auf 2,154 Milliarden Franken (Cash Conversion 54%). Die Nettofinanzschulden fielen deutlich auf 3,785 Milliarden (Vorjahr 8,448), maßgeblich beeinflusst durch den Spin-off des Nordamerika-Geschäfts, das nun als Amrize separat notiert wird. Das bereinigte Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen und Veräußerungen stieg auf 3,22 Franken (+5%), das ausgewiesene Ergebnis je Aktie sank jedoch auf 0,70 Franken (-73%) wegen der Nigeria-Sonderwirkung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine rebasierte Dividende von 1,70 Franken je Aktie vor (Vorjahr 3,10, damals noch mit Nordamerika). Die Ausschüttung entspricht einer Payout-Quote von rund 53% und ist von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit.

Strategisch setzt Holcim die „NextGen Growth 2030“-Agenda fort: Für 2026 plant der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 3–5% in Lokalwährung, ein Recurring-EBIT-Wachstum von 8–10% sowie einen Free Cashflow von rund 2 Milliarden Franken. Wachstumstreiber bleiben gezielte M&A-Aktivitäten (2025: 21 Transaktionen) – darunter die angekündigte Übernahme von Xella sowie der Mehrheitserwerb an Cementos Pacasmayo – und die Ausweitung nachhaltiger Angebote. Holcim baute 2025 die Menge recycelter Bau- und Abbruchmaterialien um 23,5% auf 8,0 Millionen Tonnen aus und erhöht damit die Erträge aus CO2-armen Produkten wie ECOPact. Insgesamt: Solide operative Dynamik, belastet durch einmalige Währungseffekte und Portfolioanpassungen.

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 76,41EUR auf Lang & Schwarz (28. Februar 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.