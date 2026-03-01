edding trotz Umsatzrückgang stabil – Dividende bleibt, 2026 mit Vorsicht

Das operative Konzernergebnis (EBIT nach IFRS) beträgt vor Abschluss der Abschlussprüfung 2,4 Mio. EUR (angepasstes Vorjahr: 2,9 Mio. EUR) und fällt damit in den oberen Bereich des zuvor kommunizierten EBIT-Korridors von 0,0 bis 3,0 Mio. EUR. Im Berichtsjahr wird das Ergebnis der aufgegebenen Business Unit ITS (easycheck) in Höhe von -0,6 Mio. EUR gemäß IFRS 5 separat under “aufgegebene Geschäftsbereiche” ausgewiesen. Die Gesellschaft hatte den angepassten Prognosekorridor bereits mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 16. Juli 2025 kommuniziert.

edding bestätigt vorläufige Jahreszahlen 2025 und gibt moderate Prognose für 2026 ab. Nach vorläufigen IFRS-Zahlen setzte der Ahrensburger Schreibgeräte- und Kollaborationslösungsanbieter im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 144,9 Mio. EUR (Vorjahr: 155,7 Mio. EUR) um. Damit liegt das Ergebnis im unteren Bereich des zuletzt kommunizierten Prognosekorridors von 142,0 bis 154,0 Mio. EUR. Grund für den Umsatzrückgang sind die verhaltene Makrolage und das schwierige Industrieumfeld, das insbesondere die Geschäftseinheiten Collaboration @ Work (Legamaster) sowie Mark & Make belastete.

Im Einzelabschluss nach HGB weist die edding AG einen Jahresüberschuss von 1,7 Mio. EUR aus (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR), womit sie das zuvor angehobene Prognoseband von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR erfüllt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine unveränderte Dividende vor: 0,51 EUR je Vorzugsstückaktie und 0,50 EUR je Stammstückaktie.

Für 2026 erwartet edding moderates Wachstum: Konzernumsatz zwischen 139,0 und 154,0 Mio. EUR, ein Konzern-EBIT ohne Sondereffekte von 1,0 bis 4,0 Mio. EUR sowie liquide Mittel zwischen 23,0 und 27,0 Mio. EUR. Für den Einzelabschluss wird ein Jahresüberschuss von 2,0 bis 4,0 Mio. EUR prognostiziert. Die Gruppe beschäftigt 2025 noch 663 Mitarbeitende nach 724 im Vorjahr, was auf Strukturmaßnahmen und die Aufgabe von Geschäftsfeldern hindeutet.

Unternehmenskommunikation betont weiterhin das „profit-for“-Prinzip: Wirtschaftlicher Erfolg als Basis für ökologisches und soziales Engagement. Wichtig für Analysten: edding bereinigt das EBIT nicht um Sondereffekte, berichtet aber optional über das EBIT ohne Sondereffekte; in 2024 und 2025 gab es keine Bereinigungen.

Fazit: edding lieferte 2025 Zahlen im Rahmen der jüngsten Prognosen, zeigte Ergebnisstabilität trotz schwächerer Umsätze und hält an einer dividendenfreundlichen Kapitalverwendung fest. Die Guidance für 2026 signalisiert vorsichtigen Optimismus, hängt aber weiterhin von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Erholung im Industriegeschäft ab.

Die Edding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 34,80EUR auf Stuttgart (27. Februar 2026, 21:55 Uhr) gehandelt.