Elmos: Anteil sinkt auf 2,95% – Meldepflicht unterschritten, Gründe unklar

Kernausweis: Beide Meldungen beziffern denselben Bestand von 521.557 Stimmrechten, die sich auf eine Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zu berücksichtigenden Stimmrechte von 17.700.000 belaufen. Daraus ergibt sich ein Anteil von 2,95 %. In früheren Meldungen war ein Interesse von 4,98 % ausgewiesen; die aktuellen Bekanntmachungen dokumentieren damit die Unterschreitung der Meldepflichtsschwelle von 3 %. Der Rückgang ist in den Unterlagen nicht näher erläutert. Es werden keine derivativen Instrumente angegeben – sowohl Abschnitte zu Optionen als auch zu Barausgleichsvereinbarungen weisen null Stimmrechte aus.

Zwei formelle Stimmrechtsmitteilungen im Umfeld der Elmos Semiconductor SE dokumentieren, dass der gemeldete Stimmenanteil an dem Leverkusener Halbleiterunternehmen zum 23. Februar 2026 auf 2,95 % gesunken ist. Die Meldungen wurden jeweils von Gerlin Participaties Coöperatief U.A. und Teslin Capital Management B.V. mit Sitz in Maarsbergen (Niederlande) nach § 40 Abs. 1 WpHG übermittelt und am 26./27. Februar 2026 publiziert.

Unterschiede in der Zurechnung: In der Mitteilung von Gerlin Participaties werden die 521.557 Stimmen offenbar als direkt gehalten ausgewiesen, während Teslin Capital die gleiche Zahl als zugerechnet meldet. Beide Parteien erklären, weder beherrscht zu werden noch andere Unternehmen in Bezug auf die Stimmrechte des Emittenten zu beherrschen. Ob die beiden Meldenden wirtschaftlich verbunden sind oder die Reporting-Differenz auf interne Übertragungen, Vereinbarungen zur Stimmrechtszurechnung oder regulatorische Feinheiten zurückzuführen ist, geht aus den Mitteilungen nicht hervor.

Markt- und governance‑Relevanz: Ein Anteil unterhalb von drei Prozent begrenzt formell die Meldepflichten und die Sichtbarkeit im Aktionärsregister; wirtschaftlich bleibt ein Stake von rund 2,95 % für einen Nebenaktionär jedoch bedeutsam genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, insbesondere wenn zuvor ein höherer Anteil gehalten wurde. Das Unterschreiten der Schwelle kann auf Verkäufe, Reallokationen innerhalb eines Investorennetzwerks oder Strukturänderungen in der Zurechnung zurückzuführen sein. Für die Unternehmensführung und die übrigen Investoren ist vor allem relevant, ob weitere Transaktionen folgen oder sich die Anteilsverhältnisse stabilisieren.

Fazit: Die Mitteilungen signalisieren eine formal relevante Änderung der Stimmrechtsverhältnisse bei Elmos, liefern aber keinen Aufschluss über die Gründe. Investoren und Beobachter werden insbesondere auf weitere Offenlegungen und mögliche Folgebewegungen achten.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 145,8EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.