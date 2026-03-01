Allianz fällt unter 4%: JOST verwässert Stimmrechte

Die Allianz SE meldete am 27.02.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, dass ihr Gesamtstimmrechtsanteil an JOST Werke SE durch die Verwässerung gesunken ist. Konkret werden der Allianz 653.095 Stimmrechte zugerechnet, was einem Anteil von 3,98 Prozent an den Stimmrechten entspricht. In der letzten Mitteilung war dieser Anteil mit 4,76 Prozent angegeben. Direkte Stimmrechte oder den Einsatz von Finanzinstrumenten führt die Allianz nicht auf; alle ihr zugerechneten Rechte sind indirekt. Als Grund der Meldung nennt die Allianz eine freiwillige Konzernmitteilung infolge der Schwellenberührung durch ein Tochterunternehmen.

JOST Werke SE hat Ende Februar zwei formelle Stimmrechtsmitteilungen veröffentlicht, die Anleger über eine Veränderung in der Aktionärsstruktur und die neue Gesamtzahl der Stimmrechte informieren. Hintergrund ist eine Kapitalmaßnahme, durch die die Gesamtzahl der Stimmrechte am 25. Februar 2026 auf 16.390.000 erhöht wurde; diese Änderung wurde am 26.02.2026 nach § 41 WpHG bekanntgemacht. Die Folge: Anteilsverhältnisse vorhandener Aktionäre verschieben sich proportional — ein Effekt, der nun auch bei einem bedeutenden institutionellen Investor zu sehen ist.

Wesentlich ist zudem, dass sämtliche in der Mitteilung genannten Bestände von der Allianz Global Investors GmbH verwaltet werden. Die Allianz Global Investors hatte bereits in einer Stimmrechtsmitteilung vom 9. Januar 2026 Bestände gemeldet; diese frühere Meldung bleibt laut Unternehmen unberührt von der aktuellen Mitteilung. In der offenen Kette der Tochtergesellschaften listet die Allianz mehrere Einheiten auf (Allianz Deutschland AG, Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Holding France SAS u. a.), ohne dass einzelne von ihnen Anteile von mindestens drei Prozent ausweisen würden.

Für Anleger und Marktbeobachter sind zwei Punkte relevant: Erstens handelt es sich bei der Allianz-Meldung nicht um einen Akquisitionsversuch oder um aktiv ausgeübte Stimmrechtsinstrumente, sondern vornehmlich um eine prozentuale Verschiebung infolge der erhöhten Gesamtstimmzahl. Zweitens bleibt die aktuelle Beteiligung mit unter vier Prozent klar ein Minderheitsanteil ohne Einflussnahme auf die Unternehmensführung. Markt- oder kursrelevante Signale sind demnach begrenzt — relevant ist vor allem die Dokumentation der Besitzverhältnisse und die Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt, wie sie das WpHG verlangt. JOST Werke veröffentlicht alle Angaben transparent über den EQS-Distributionsservice.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 67,10EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.