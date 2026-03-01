Abwanderung nach Osteuropa bringt Firmen wenig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Abwanderung nach Mittel- und Osteuropa bringt der bedrängten deutschen Industrie nicht viel. Laut einer Analyse der Beratung Strategy& sind die Einsparungen dort vergleichsweise niedrig, zudem gibt es weitere Nachteile. Dazu zählen die Autoren eine ganze Reihe von Faktoren: im Vergleich mit Deutschland noch größeren Fachkräftemangel, mangelnde Automatisierung sowie einen starken Anstieg der Arbeitskosten in den vergangenen Jahren. Tatsächlich niedrigere Kosten und bessere Bedingungen bieten demnach asiatische Länder.

Anlass der Studie sind die vermehrten Investitionen deutscher Industrieunternehmen in den östlichen Nachbarländern. Abgesehen von den hohen Energiepreisen sind laut Stategy& die Arbeitskosten in Deutschland um 30 Prozent höher als im EU-Schnitt. Die Begeisterung für China ist in vielen Chefetagen in den vergangenen Jahren stark abgekühlt. Daher konzentrieren sich etliche Unternehmen nun vermehrt auf die nähere Umgebung, im Management-Jargon als "nearshoring" bekannt. Die zwei beliebtesten Länder zwischen 2015 und 2024 waren demnach Polen und Tschechien.