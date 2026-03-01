Pflegeversicherung 2025 knapp im Plus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Pflegeversicherung hat im vergangenen Jahr nur dank einer Finanzspritze des Bundes ein Defizit abgewendet. Mit einem Plus von zehn Millionen Euro habe sie "gerade eine schwarze Null" geschafft, sagte der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, Oliver Blatt, der Deutschen Presse-Agentur. "Und das auch nur, weil sie ein Darlehen über 500 Millionen Euro bekommen hat." Der Verband vertritt auch die Pflegekassen.

Für dieses Jahr erwarten sie demnach einen Überschuss von 400 Millionen Euro. Darin eingerechnet ist allerdings ein erneutes Bundes-Darlehen von 3,2 Milliarden Euro. "Das ehrliche Ergebnis ist also ein erwartetes Minus von 2,8 Milliarden Euro", sagte Blatt. Er warnte: "Bei der Pflegeversicherung brennt die Hütte." Hintergrund sind weiterhin stark steigende Ausgaben.