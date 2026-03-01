    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Iran

    Pläne der USA und Israels vereitelt

    • Laridschani: USA und Israel Pläne gescheitert.
    • Sie wollten Unruhe und Machtwechsel erzwingen.
    • Bevölkerung vereint; Iran setzt Angriffe fort.
    Iran - Pläne der USA und Israels vereitelt
    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den schweren Angriffen im Iran und der Tötung des Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei hat der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, das Vorhaben der USA und Israels als "vereitelt" bezeichnet. "Die USA und Israel haben sich verkalkuliert und wollten mit gezielten Angriffen auf militärische Einrichtungen und der Tötung hochrangiger Funktionäre Unruhe und einen Machtwechsel im Iran auslösen", sagte Laridschani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Die Bevölkerung habe jedoch geschlossen reagiert und diese Pläne vereitelt, behauptete er. Zugleich kündigte Laridschani an, die iranischen Streitkräfte würden die Angriffe auf US-Stützpunkte in der Region fortsetzen./thn/pey/str/DP/zb





