Israels Armee
Mehr als 30 weitere Ziele im Iran angegriffen
Für Sie zusammengefasst
- Israel bombardierte über 30 Ziele im Iran nun.
- Dutzende Jets attackten Raketen- und Luftschutz.
- Armee setzt Angriffe fort Iran soll geschwächt
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat im Iran nach eigenen Angaben mehr als 30 weitere Ziele bombardiert. Dutzende Kampfflugzeuge hätten eine weitere Angriffswelle gegen ballistische Raketenstellungen und die Luftabwehrsysteme im Westen und im Zentrum des Irans abgeschlossen. Ziele seien unter anderem Raketenabschussanlagen, Einrichtungen der Staatsführung und militärische Kommandozentren gewesen. Die Armee werde ihre Angriffe zur Schwächung der Militärkapazitäten des Irans fortsetzen./ln/DP/zb
