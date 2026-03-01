    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hegseth zu Iran-Angriffen

    Komplexester Lufteinsatz der Geschichte

    Hegseth zu Iran-Angriffen - Komplexester Lufteinsatz der Geschichte
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die am Samstagmorgen begonnenen Angriffe seines Landes gegen den Iran als "tödlichsten, komplexesten und präzisesten Lufteinsatz der Geschichte" bezeichnet. Der Iran habe seine Chance bekommen, einen Deal zu schließen, sie aber nicht genutzt, schrieb er auf der Plattform X. "Jetzt leiden sie unter den Folgen."

    Seit fast fünfzig Jahren habe der Iran US-Amerikaner bedroht und angegriffen. Trump habe sich dem nun angenommen.

    Ähnlich wie zuvor bereits US-Präsident Donald Trump betonte nun auch Hegseth, dass man das Raketenprogramm des Irans zerstören werde - genau wie die Marine des Landes. Der Iran werde niemals eine Atomwaffe besitzen, bekräftigte er. "Die Vereinigten Staaten haben diesen Konflikt nicht begonnen, aber wir werden ihn beenden."

    Die USA und Israel hatten am Samstagmorgen begonnen, mehrere Ziele im Iran anzugreifen. Nach Angaben Trumps wurde dabei auch Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Aus dem Iran lag dafür zunächst keine Bestätigung vor. Der Iran griff nach eigenen Angaben als Reaktion auf die Angriffe Ziele in Israel sowie US-Militärstützpunkte in der Region an./jcf/DP/zb






    dpa-AFX
