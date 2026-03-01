Komplexester Lufteinsatz der Geschichte

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die am Samstagmorgen begonnenen Angriffe seines Landes gegen den Iran als "tödlichsten, komplexesten und präzisesten Lufteinsatz der Geschichte" bezeichnet. Der Iran habe seine Chance bekommen, einen Deal zu schließen, sie aber nicht genutzt, schrieb er auf der Plattform X. "Jetzt leiden sie unter den Folgen."

Seit fast fünfzig Jahren habe der Iran US-Amerikaner bedroht und angegriffen. Trump habe sich dem nun angenommen.