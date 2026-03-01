    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Chance für friedliche Lösung nach Angriffen größer

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump: Angriffe erhöhen Chance auf Diplomatie.
    • Ultimatum bis Anfang März; US-Flotte gebündelt
    • Angriffe töteten Chamenei; Iran reagierte hart
    Trump - Chance für friedliche Lösung nach Angriffen größer
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die schweren Angriffe Israels und der USA auf den Iran haben nach Meinung von US-Präsident Donald Trump die Chance auf eine diplomatische Lösung des Konflikts erhöht. Dieser Weg sei jetzt deutlich leichter als noch vor einem Tag, sagte Trump dem Sender CBS News zufolge in einem Telefoninterview. "Weil sie heftig verprügelt werden."

    Zuvor hatten die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm keinen Durchbruch gebracht. Die USA zogen in den vergangenen Wochen massiv Marine- und Luftstreitkräfte im Persischen Golf zusammen. Trump stellte Teheran ein Ultimatum bis Anfang März.

    Am Samstagmorgen begannen die USA und Israel koordinierte Luft- und Raketenangriffe gegen Ziele im Iran, bei denen unter anderem der Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Teheran reagierte seinerseits mit Angriffen auf Ziele in Israel sowie auf mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion./jcf/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
