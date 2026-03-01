Wieder Kane-Doppelpack
FC Bayern gewinnt in Dortmund
- Bayern siegt 3:2 in Dortmund, jetzt +11 Punkte
- Kane doppelt (54',70' Elfer) und dreht Spiel!!
- Schlotterbeck 1:0, Svensson 1:1, Kimmich 2:1!!
DORTMUND (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat auch dank Doppeltorschütze Harry Kane einen riesigen Schritt Richtung Fußball-Meisterschaft gemacht und einen Angriff von Verfolger Borussia Dortmund erfolgreich abgewehrt. Der Tabellenführer gewann das Bundesliga-Topspiel beim BVB mit 3:2 (0:1) und hat nun fast uneinholbare elf Punkte Vorsprung auf die Schwarz-Gelben.
Im ausverkauften Dortmunder Stadion hatte Nico Schlotterbeck die Gastgeber bei seinem Comeback in der 26. Minute in Führung geköpft. Kane (54., 70./Foulelfmeter) drehte die Partie zugunsten der Münchner. Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Daniel Svensson (83.) konterte Joshua Kimmich (87.) mit dem Siegtreffer für den Titelverteidiger./jrz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,14 auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -8,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 346,64 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +59,24 %/+59,24 % bedeutet.
