    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Israel

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel tötet Irans Obersten Führer Chamenei...
    • Israel und USA treffen Ziele im Iran seit Sa.!
    • Israel bezeichnet Chamenei als Terrorarchitekt.
    Israel - Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den tödlichen Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei ausgeführt. Das Militär gab bekannt, es habe am Samstag "den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert". Sowohl Israel als auch die USA greifen seit Samstag Ziele im Iran an.

    "Ali Chamenei wurde in einer präzisen, großangelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären", hieß es weiter in der Mitteilung.

    Chamenei sei "über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger" gewesen. Außerdem sei er der "Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel" gewesen. Man habe ihn als "Kopf der iranischen Krake" bezeichnet, "die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte". Chamenei sei verantwortlich für "Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen"./le/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Israel Luftwaffe hat Chamenei gezielt getötet Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den tödlichen Angriff auf Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei ausgeführt. Das Militär gab bekannt, es habe am Samstag "den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert". Sowohl …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     