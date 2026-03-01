    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Drohnenangriff im Oman gemeldet

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff in Dukm: 1 Arbeiter verletzt ONA
    • 2. Drohne stürzte nahe Tanks; keine Verletzten
    • Oman verurteilt Angriff; bet. Vermittlerrolle.
    Drohnenangriff im Oman gemeldet
    MASKAT (dpa-AFX) - Der Handelshafen von Dukm im Oman ist mit zwei Drohnen angegriffen worden. Eine der Drohnen habe eine Arbeiterunterkunft getroffen, wobei ein ausländischer Arbeiter verletzt worden sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency unter Berufung auf Sicherheitsquellen.

    Die zweite Drohne sei in der Nähe von Treibstofftanks abgestürzt. Dabei habe es weder Verletzte noch Schäden gegeben, hieß es weiter. Die Regierung des Oman verurteilte den Angriff.

    Nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am Samstag hat Teheran mehrfach US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen. Im Oman selbst sind keine US-Stützpunkte.

    Häfen, wie der in Dukm, können aber vom US-Militär genutzt werden. Oman ist im Atomstreit zwischen den USA und Iran als Vermittler aufgetreten./arj/DP/zb






