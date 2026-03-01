Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Commerzbank nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Commerzbank gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,20 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +53,14 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,89 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Commerzbank investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +555,86 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Commerzbank verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,20 %.

Mit +3,20 % Dividendenrendite bietet Commerzbank ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +53,14 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Commerzbank für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,20 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,89.

Commerzbank weißt eine Marktkapitalisierung von 39,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,20 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.