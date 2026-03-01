Dividenden im Fokus
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Commerzbank nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Commerzbank gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,20 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +53,14 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,89 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Commerzbank investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +555,86 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Commerzbank verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,20 %.
Mit +3,20 % Dividendenrendite bietet Commerzbank ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +53,14 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Commerzbank für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,20 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,89.
Commerzbank weißt eine Marktkapitalisierung von 39,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,20 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.03.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -3,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,20 %, eine Investition von etwa 31.250€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,100000
|+69,23 %
|+3,20 %
|2025
|0,650000
|+85,71 %
|+2,52 %
|2024
|0,350000
|+75,00 %
|+2,50 %
|2023
|0,200000
|0,00 %
|+2,10 %
Warum Commerzbank für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,20 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +53,14 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,89
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Commerzbank Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,68 %
|1 Monat
|+2,67 %
|3 Monate
|+4,37 %
|1 Jahr
|+74,68 %
Informationen zur Commerzbank Aktie
Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,06 Mrd. € wert.
Commerzbank Aktie jetzt kaufen?
Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.