Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 09/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: ATOSS Software AG
Insiderkäufe vom 23.02.26 bis 01.03.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|3
|7,58 Mio.€
|92,00 Tsd. Stk.
|1
|4,79 Mio.
|4,79 Mio. Stk.
|1
|1,13 Mio.€
|512,52 Tsd. Stk.
|1
|498,48 Tsd.€
|18,31 Tsd. Stk.
|3
|59,34 Tsd.€
|15,12 Tsd. Stk.
|2
|57,57 Tsd.€
|300 Stk.
|1
|10,08 Tsd.€
|1,39 Tsd. Stk.
|1
|9,72 Tsd.€
|832 Stk.
|1
|3,45 Tsd.€
|500 Stk.
Insiderverkäufe vom 23.02.26 bis 01.03.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,13 Mio.€
|512,52 Tsd. Stk.
|1
|517,45 Tsd.$
|10,35 Tsd. Stk.
|1
|236,60 Tsd.€
|39,11 Tsd. Stk.
|1
|114,85 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
ATOSS Software
Wochenperformance: +11,49 %
Platz 1
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: +19,05 %
Platz 2
H2APEX Group SCA
Wochenperformance: -8,87 %
Platz 3
Block (A)
Wochenperformance: +27,99 %
Platz 4
freenet
Wochenperformance: -13,64 %
Platz 5
Viromed Medical
Wochenperformance: -11,76 %
Platz 6
Infineon Technologies
Wochenperformance: +2,49 %
Platz 7
UmweltBank
Wochenperformance: +1,53 %
Platz 8
Heidelberg Materials
Wochenperformance: -8,93 %
Platz 9
Circus
Wochenperformance: -12,53 %
Platz 10
Douglas
Wochenperformance: +4,12 %
Platz 11
Baader Bank
Wochenperformance: +4,38 %
Platz 12
