Israel weist Schuld an Angriff auf iranische Schule zurück

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat eine Verantwortung für einen Angriff auf eine Mädchenschule im Iran zurückgewiesen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna hatte berichtet, bei einem Raketenangriff im Süden des Landes seien mehr als hundert Schülerinnen ums Leben gekommen. Getroffen worden sei eine Grundschule für Mädchen in der Provinz Hormusgan.

"Zu diesem Zeitpunkt sind uns keine israelischen oder amerikanischen Angriffe dort bekannt", sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani. "Ich weiß, dass die Amerikaner nachprüfen, ich weiß, dass wir nachprüfen", ergänzte der Sprecher.