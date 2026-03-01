    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scharfe Kritik der Arbeitgeber an Nahverkehrsstreik

    Wirtschaft - Scharfe Kritik der Arbeitgeber an Nahverkehrsstreik
    Foto: Streik-Hinweis am 24.02.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltender Streiks im öffentlichen Nahverkehr fordern Arbeitgeberverbände ein Vorgehen der Bundesregierung und Änderungen beim Streikrecht. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, kritisierte die Arbeitsniederlegungen in der "Bild am Sonntag" scharf: "Dieser Streik ist ein plumper Erpressungsversuch. Am Ende leiden vor allem die Menschen, die zur Arbeit fahren."

    Kampeter verlangte "ernsthafte Verhandlungen statt Eskalation" und kritisierte länger andauernde Ausstände. "Ein Streik von 48 Stunden, der Bus und Bahn lahmlegt, ist kein Warnstreik", so der BDA-Hauptgeschäftsführer. "Dass die Gerichte sowas dulden, zeigt: Wir brauchen neue Fairness-Regeln im Streik. Der Gesetzgeber ist gefordert."

    Zugleich wies Kampeter die Forderungen der Gewerkschaften als überzogen zurück: Diese stünden in keinem Verhältnis zur wirtschaftlichen Lage. "Die Wirtschaft wächst nicht, viele Unternehmen schlingern, Jobs sind gefährdet - und der öffentliche Sektor wird immer gieriger", kritisierte Kampeter. Zuletzt habe es bereits "ein ordentliches Lohn-Plus" gegeben, das sei "nicht weiter finanzierbar".

    In einer Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag" lehnen 47 Prozent der Bürger die Streiks im öffentlichen Nahverkehr ab, 42 Prozent halten sie für richtig. 55 Prozent der Befragten lehnen es ab, mehr für den Öffentlichen Nahverkehr zu bezahlen, wenn sich dadurch die Arbeitsbedingungen verbessern würden. 30 Prozent sind bereit dazu.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Scharfe Kritik der Arbeitgeber an Nahverkehrsstreik Angesichts anhaltender Streiks im öffentlichen Nahverkehr fordern Arbeitgeberverbände ein Vorgehen der Bundesregierung und Änderungen beim Streikrecht. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     