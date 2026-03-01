Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

XPS Pensions Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,97 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,03 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,44 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in XPS Pensions Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -13,23 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. XPS Pensions Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,97 %. Mit +3,97 % Dividendenrendite bietet XPS Pensions Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,03 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen XPS Pensions Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,97 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,44. XPS Pensions Group weißt eine Marktkapitalisierung von 721,25 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,97 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

XPS Pensions Group ist ein führender Anbieter von Rentenberatungs- und Verwaltungsdiensten in Großbritannien, bekannt für maßgeschneiderte Lösungen und starke Kundenbeziehungen. Hauptkonkurrenten sind Mercer, Aon und Willis Towers Watson.

XPS Pensions Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,19 % verliert die XPS Pensions Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,97 %, eine Investition von etwa 151.134€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,120000 +12,15 % +3,97 % 2025 0,107000 +22,99 % +3,32 % 2024 0,087000 +16,00 % +4,38 % 2023 0,075000 +10,29 % +5,31 % 2022 0,068000 0,00 % +4,64 %

Warum XPS Pensions Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,97 %

Stetiges Dividendenwachstum: +12,03 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,44

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

XPS Pensions Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,09 % 1 Monat -11,72 % 3 Monate -13,23 % 1 Jahr -13,23 %

Informationen zur XPS Pensions Group Aktie

Es gibt 204 Mio. XPS Pensions Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 721,25 Mio. € wert.

XPS Pensions Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die XPS Pensions Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPS Pensions Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.