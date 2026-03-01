    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXPS Pensions Group AktievorwärtsNachrichten zu XPS Pensions Group

    Dividenden im Fokus

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +12,03 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Dividenden im Fokus - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: adobe.stock.com

    XPS Pensions Group ist ein führender Anbieter von Rentenberatungs- und Verwaltungsdiensten in Großbritannien, bekannt für maßgeschneiderte Lösungen und starke Kundenbeziehungen. Hauptkonkurrenten sind Mercer, Aon und Willis Towers Watson.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit XPS Pensions Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    XPS Pensions Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,97 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,03 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,44 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in XPS Pensions Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -13,23 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    XPS Pensions Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,97 %.
    Mit +3,97 % Dividendenrendite bietet XPS Pensions Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,03 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen XPS Pensions Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,97 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,44.
    XPS Pensions Group weißt eine Marktkapitalisierung von 721,25 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,97 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    XPS Pensions Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.03.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,19 % verliert die XPS Pensions Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,97 %, eine Investition von etwa 151.134 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,120000 +12,15 % +3,97 %
    2025 0,107000 +22,99 % +3,32 %
    2024 0,087000 +16,00 % +4,38 %
    2023 0,075000 +10,29 % +5,31 %
    2022 0,068000 0,00 % +4,64 %

    Warum XPS Pensions Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,97 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +12,03 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,44
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    XPS Pensions Group

    -1,19 %
    -2,09 %
    -11,72 %
    +2,51 %
    ISIN:GB00BDDN1T20WKN:A2DLV1

    XPS Pensions Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,09 %
    1 Monat -11,72 %
    3 Monate -13,23 %
    1 Jahr -13,23 %

    Informationen zur XPS Pensions Group Aktie

    Es gibt 204 Mio. XPS Pensions Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 721,25 Mio. € wert.

    XPS Pensions Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die XPS Pensions Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPS Pensions Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dividenden im Fokus Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +12,03 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     