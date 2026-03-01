    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Israel

    Dutzende iranische Raketenabschussrampen zerstört

    • Israel zerstört Dutzende Raketenabschussrampen
    • Iran: 3.000 Raketen → halbiert → 2.500 steigt!
    • Iran feuerte Hunderte Raketen auf Israel u. a.
    Israel - Dutzende iranische Raketenabschussrampen zerstört
    TEL AVIV (dpa-AFX) - Seit Beginn der Angriffe auf den Iran hat die israelische Armee nach eigenen Angaben Dutzende Raketenabschussrampen zerstört. Ein israelischer Armeesprecher sagte, zu Beginn des letzten Kriegs gegen den Iran im vergangenen Juni habe Teheran über gut 3.000 ballistische Raketen verfügt. Dieses Arsenal sei damals etwa halbiert worden.

    "Inzwischen haben sie es wieder aufgefüllt, sodass es nun wieder bei rund 2.500 liegt - und die Zahl steigt", sagte der Militärsprecher. Seit Beginn des jüngsten Schlagabtauschs habe der Iran Hunderte Raketen auf Israel sowie andere Länder in der Region abgefeuert.

    Teheran strebe danach, ein deutlich größeres Arsenal aufzubauen, sagte er. Er nannte die Zahl von rund 8.000 ballistischen Raketen. Ein Ziel der gegenwärtigen Operation sei, dies zu verhindern. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen./le/DP/zb





