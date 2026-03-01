    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Landtagswahl in Baden-Württemberg

    Hagel attackiert Özdemir

    Für Sie zusammengefasst
    • Hagel: Özdemir verspreche unrealistische Ziele
    • Er etikettiert Grüne als ‚Autopartei‘ wg.2035!
    • Eine Woche bis Wahl: CDU vorn, Grüne holen auf
    Landtagswahl in Baden-Württemberg - Hagel attackiert Özdemir
    STUTTGART (dpa-AFX) - Eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg wird die Auseinandersetzung rauer: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel wirft seinem grünen Kontrahenten Cem Özdemir Unehrlichkeit vor. "Er verspricht Dinge, die seine eigene Partei niemals mitgehen wird. Das ist nicht ehrlich", sagte der CDU-Landesvorsitzende der "Welt". "Nicht ehrlich ist es auch, wenn der grüne Spitzenkandidat nun rotzfrech behauptet, dass die grüne Partei "Auto kann"." Dabei sei der Kampf gegen das Auto "geradezu der Gründungsmythos der Grünen".

    Hagel warf Özdemir vor, dass er vor noch nicht langer Zeit mit seinen Grünen das Verbrenner-Aus 2035 in den Koalitionsvertrag der Ampel hineinverhandelt habe. "Jetzt, wo sich zeigt, dass der "Kampf gegen das Auto" in Wirklichkeit ein Kampf gegen unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze war, versucht er, die Grünen noch schnell zur Autopartei umzuetikettieren." Gefragt danach, dass Özdemir sich an ihm und seiner Partei stark abarbeite, sagte Hagel, diese "aggressiven Angriffe des grünen Kandidaten" stärkten die Ränder.

    Das Wort "rotzfrech" fällt nicht zum ersten Mal in diesem Wahlkampf. Özdemir hatte auf dem Grünen-Parteitag Mitte Dezember mit Blick auf die Schuldenpolitik im Bund gesagt, nach der Bundestagswahl habe die Union "der Bevölkerung rotzfrech ins Gesicht gelogen". In Baden-Württemberg wird am 8. März ein neuer Landtag gewählt. Hagel und Özdemir konkurrieren um das Ministerpräsidentenamt. In Umfragen liegt die CDU vorne, die Grünen haben aber stark aufgeholt./poi/DP/zb





