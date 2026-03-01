Top-Artikel der Kalenderwoche 09/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
DroneShield-Aktie hebt ab: Das ist der Grund!
Der australische Drohnenabwehr-Spezialist hat am Mittwoch seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgestellt und erstmals einen Gewinn erzielt.
Analysten erwarten bei Nvidia 71 % Gewinnsprung – und bis zu 35 % Kurspotenzial
Vor Veröffentlichung der Quartalszahlen sehen Analysten bei Nvidia enormes Aufwärtspotenzial, zugleich steigen die Erwartungen an Wachstum und Profitabilität.
Umsatz sprengt 19 Milliarden: Dieser Rüstungshersteller ist auf Erfolgskurs
Rekordaufträge und starke Profitabilität – dieses Unternehmen setzt neue Maßstäbe in der Rüstungsbranche!
Hensoldt meldet starke Zahlen – doch ein Detail lässt die Aktie abstürzen
Während die Aufrüstung Europas Hensoldt einen historischen Auftragsschub beschert, bleibt die Börse frostig. Vorbörslich verliert die Aktie – trotz Rekordmarge und wachsendem Auftragsberg.
DroneShield zieht Mega-Auftrag an Land: Aktie hebt ab!
DroneShield sichert sich einen Mega-Auftrag und plant im laufenden Jahr eine Expansion in Europa und den USA – die Aktie zeigt sich am Donnerstag stark.
Milliardenblockbuster vor Patentende: Merck baut Konzern radikal um
Merck stellt sein Pharmageschäft neu auf. Der Konzern reagiert auf das nahende Patentende seines Kassenschlagers Keytruda und setzt auf neue Wachstumstreiber.
Endeavour Silver: Silber-Rallye schlägt durch!
Endeavour Silver hat einen fulminanten Geschäftsbericht vorgelegt. Das Minen-Unternehmen profitierte dabei von der Gold-Silber-Rallye.
D-Wave Quantum: Aktie und Netto-Verluste steigen im Einklang
Die Aktien von D-Wave Quantum notieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel im Plus, obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen verfehlt hatten.
Münchener Rück: Gewinn bricht um 12% ein – aber Aktionäre dürfen sich freuen
Ein schwacher US-Dollar machte dem Rückversicherer zu schaffen. Dennoch sollen im kommenden Jahr 5,3 Milliarden Euro an die Aktionäre fließen. Die Aktie gibt am Donnerstag deutlich nach.
NN Group: Dividendenperle, mit der Anleger alt werden können!
Gerade in diesen turbulenten Zeiten suchen Anleger nach sicheren Häfen. Dieser Status ist bei Gold & Silber aktuell ein wenig angekratzt. Genau deswegen rücken sichere Dividendenzahler immer mehr in den Fokus.