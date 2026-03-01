Top-Artikel der Kalenderwoche 09/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist hat am Mittwoch seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgestellt und erstmals einen Gewinn erzielt.

Vor Veröffentlichung der Quartalszahlen sehen Analysten bei Nvidia enormes Aufwärtspotenzial, zugleich steigen die Erwartungen an Wachstum und Profitabilität.

Rekordaufträge und starke Profitabilität – dieses Unternehmen setzt neue Maßstäbe in der Rüstungsbranche!

Während die Aufrüstung Europas Hensoldt einen historischen Auftragsschub beschert, bleibt die Börse frostig. Vorbörslich verliert die Aktie – trotz Rekordmarge und wachsendem Auftragsberg.

DroneShield sichert sich einen Mega-Auftrag und plant im laufenden Jahr eine Expansion in Europa und den USA – die Aktie zeigt sich am Donnerstag stark.

Merck stellt sein Pharmageschäft neu auf. Der Konzern reagiert auf das nahende Patentende seines Kassenschlagers Keytruda und setzt auf neue Wachstumstreiber.

Endeavour Silver hat einen fulminanten Geschäftsbericht vorgelegt. Das Minen-Unternehmen profitierte dabei von der Gold-Silber-Rallye.

Die Aktien von D-Wave Quantum notieren am Donnerstag im vorbörslichen Handel im Plus, obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen verfehlt hatten.

Ein schwacher US-Dollar machte dem Rückversicherer zu schaffen. Dennoch sollen im kommenden Jahr 5,3 Milliarden Euro an die Aktionäre fließen. Die Aktie gibt am Donnerstag deutlich nach.

Gerade in diesen turbulenten Zeiten suchen Anleger nach sicheren Häfen. Dieser Status ist bei Gold & Silber aktuell ein wenig angekratzt. Genau deswegen rücken sichere Dividendenzahler immer mehr in den Fokus.