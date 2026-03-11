Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Analog Devices, Rheinmetall, Porsche AG, Henkel & Wacker Chemie
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Henkel, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Chemie, Jahreszahlen
07:20 Uhr, Italien: Telecom Italia, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Legal + General Group, Jahreszahlen
14:00 Uhr, USA: Analog Devices, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 2/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 1/26
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
13:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 2/26
13:30 Uhr, USA: Realeinkommen 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 11.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 00:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 08:00 EUR Treffen der Eurogruppe 08:00 EUR EcoFin-Treffen 15:00 USA JOLTS Job Openings
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:30
|Webinar
|HSBC: Daily Trading live: Die spannendsten Charts - inkl. live Analysen
|12.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin