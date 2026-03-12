Ihre wichtigsten Termine
Adobe, Applied Materials, BMW, Volkswagen, Daimler Truck, Grenke heute im Blick!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 2/26
07:00 Uhr, Deutschland: Grenke, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Brenntag, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht
07:00 Uhr, Deutschland: RWE, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Italien: Generali Group, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: MLP, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Daimler Truck, Q4-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Helios Towers, Q4-Zahlen
08:00 Uhr, Luxemburg: RTL, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)
18:00 Uhr, Frankreich: Vivendi, Jahreszahlen
19:00 Uhr, USA: Applied Materials, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Adobe, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
12:00 Uhr, Portugal: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)
12:00 Uhr, Irland: Verbraucherpreise 2/26
13:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 1/26
13:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 09:45 EUR ECB's President Lagarde speech 13:30 USA Consumer Price Index (YoY) 13:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) 13:30 USA Consumer Price Index (MoM) 13:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:45 CAN BoC Interest Rate Decision 14:45 EUR ECB's Nagel speech 14:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 15:30 CAN BoC Press Conference 16:15 EUR ECB's Lane speech 18:35 USA Fed's Musalem speech 19:00 USA Monthly Budget Statement
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Optionshandel von Grund auf (Einsteiger-Serie)
|13.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
