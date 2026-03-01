    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Diagnose da

    BVB-Kapitän Can fällt für WM aus

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can fällt mehrere Monate aus und wird damit auch die Fußball-WM verpassen. Der 32-Jährige habe sich im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, teilte der BVB am Tag nach der 2:3-Niederlage mit. "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle", ließ sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zitieren.

    Trainer Niko Kovac hatte schon kurz nach der Partie berichtet, der Teamarzt habe bei der Untersuchung des Mittelfeldspielers "kein gutes Gefühl" gehabt und fürchtete bereits einen langen Ausfall. Dies wäre "für uns wieder ein richtig harter Schlag", sagte Kovac.

    Can wollte zunächst weiterspielen

    Der Vertrag des Dortmunder Kapitäns läuft am Saisonende aus. Can hatte sich gegen Ende der ersten Halbzeit am linken Knie verletzt. Der Nationalspieler wollte sich zunächst aber nicht auswechseln lassen und kam aufs Feld zurück.

    "Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird", versicherte Sportdirektor Kehl./jso/DP/he

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
