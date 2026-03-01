BVB-Kapitän Can fällt für WM aus

Trainer Niko Kovac hatte schon kurz nach der Partie berichtet, der Teamarzt habe bei der Untersuchung des Mittelfeldspielers "kein gutes Gefühl" gehabt und fürchtete bereits einen langen Ausfall. Dies wäre "für uns wieder ein richtig harter Schlag", sagte Kovac.

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can fällt mehrere Monate aus und wird damit auch die Fußball-WM verpassen. Der 32-Jährige habe sich im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, teilte der BVB am Tag nach der 2:3-Niederlage mit. "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle", ließ sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zitieren.

Can wollte zunächst weiterspielen



Der Vertrag des Dortmunder Kapitäns läuft am Saisonende aus. Can hatte sich gegen Ende der ersten Halbzeit am linken Knie verletzt. Der Nationalspieler wollte sich zunächst aber nicht auswechseln lassen und kam aufs Feld zurück.

"Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird", versicherte Sportdirektor Kehl./jso/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 3,14 auf Tradegate (27. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -8,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 346,64 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +59,24 %/+59,24 % bedeutet.



